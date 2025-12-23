به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ عبدالوهاب علایی، سرکلانتر پنجم پلیس پیشگیری پایتخت اظهار کرد: در راستای مبارزه با قاچاقچیان مواد مخدر و سوداگران مرگ در سطح حوزه استحفاظی کلانتری ۲۰۹ پایانه غرب، مأموران در بازدید از پایانههای ارسال کالا، به فردی که رفتار غیرعادی داشته و چند بسته ارسالی به همراه داشته مشکوک و وی را مورد بازرسی قرار دادند.
این مقام انتظامی اضافه کرد: در بازرسی اولیه مأموران متوجه اظهارات ضد و نقیض متهم شدند که در بررسیهای بیشتر پلیسی مشخص شد بستههایی که متهم به همراه داشته خرماهای آغشته به شیشه است.
سرکلانتر پنجم پلیس پیشگیری پایتخت بیان کرد: در ادامه تیم عملیات متهم را دستگیر و وی را به همراه ۴۲ بسته خرمای آغشته به شیشه به وزن ۵۲ کیلوگرم به کلانتری انتقال دادند.
وی افزود: متهم در کلانتری ضمن اعتراف به جرم خود اظهار داشته بستهها را برای ارسال به شهرها و کشورهای دیگر آماده کرده بوده که هوشیاری عوامل انتظامی مانع انجام این کار شد.
سرهنگ علایی بیان داشت: متهم نیز به همراه پرونده تشکیل شده به مرجع قضائی تحویل داده شد.
سرهنگ علایی به شهروندان توصیه کرد: پلیس همواره برای مبارزه با سوداگران مرگ و کسانی که سلامت شهروندان و جامعه را به خطر میاندازند آماده است.
