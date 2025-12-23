  1. جامعه
قاچاقچی با ۵۲ کیلو شیشه در پوشش خرما زمین‌گیر شد

سرکلانتر پنجم پلیس پیشگیری پایتخت از دستگیری قاچاقچی مواد مخدر حین توزیع خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ عبدالوهاب علایی، سرکلانتر پنجم پلیس پیشگیری پایتخت اظهار کرد: در راستای مبارزه با قاچاقچیان مواد مخدر و سوداگران مرگ در سطح حوزه استحفاظی کلانتری ۲۰۹ پایانه غرب، مأموران در بازدید از پایانه‌های ارسال کالا، به فردی که رفتار غیرعادی داشته و چند بسته ارسالی به همراه داشته مشکوک و وی را مورد بازرسی قرار دادند.

این مقام انتظامی اضافه کرد: در بازرسی اولیه مأموران متوجه اظهارات ضد و نقیض متهم شدند که در بررسی‌های بیشتر پلیسی مشخص شد بسته‌هایی که متهم به همراه داشته خرماهای آغشته به شیشه است.

سرکلانتر پنجم پلیس پیشگیری پایتخت بیان کرد: در ادامه تیم عملیات متهم را دستگیر و وی را به همراه ۴۲ بسته خرمای آغشته به شیشه به وزن ۵۲ کیلوگرم به کلانتری انتقال دادند.

وی افزود: متهم در کلانتری ضمن اعتراف به جرم خود اظهار داشته بسته‌ها را برای ارسال به شهرها و کشورهای دیگر آماده کرده بوده که هوشیاری عوامل انتظامی مانع انجام این کار شد.

سرهنگ علایی بیان داشت: متهم نیز به همراه پرونده تشکیل شده به مرجع قضائی تحویل داده شد.

سرهنگ علایی به شهروندان توصیه کرد: پلیس همواره برای مبارزه با سوداگران مرگ و کسانی که سلامت شهروندان و جامعه را به خطر می‌اندازند آماده است.

