۲ دی ۱۴۰۴، ۱۴:۰۲

رزمایش «الی بیت‌المقدس ۱۶» با محوریت بسیج برگزار می شود

قدس- فرمانده سپاه حضرت مهدی موعود (عج) شهرقدس با تأکید بر اینکه اتحاد ملی کلید ناکامی دشمنان است، از برگزاری رزمایش بزرگ «الی بیت‌المقدس ۱۶» خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، هادی حفیظی، با تأکید بر اینکه اتحاد ملی کلید ناکامی دشمنان است، از برگزاری رزمایش بزرگ «الی بیت‌المقدس ۱۶» خبر داد.

حفیظی در ادامه اظهار داشت: مرحله نخست این رزمایش بر محور عملیات امداد و نجات با بهره‌گیری از ظرفیت گردان‌های کوثر بسیج برگزار می‌شود و علاوه بر بسیج، هماهنگی و حضور دیگر دستگاه‌های خدمات‌رسان شهرقدس نیز به افزایش آمادگی در مواجهه با بحران‌های احتمالی کمک خواهد کرد.

وی ادامه داد: مرحله دوم رزمایش به حوزه دفاعی اختصاص دارد و با مشارکت گردان‌های بیت‌المقدس و گردان‌های امام حسین (ع)، سناریوها و برنامه‌های مقابله‌ای در برابر تهدیدات نظامی دشمن به اجرا در می‌آید.

فرمانده سپاه شهرقدس افزود: مشارکت فعال دیگر ادارات و نهادهای شهرستان در این رزمایش، هم‌افزایی بین دستگاهی و تقویت توان عملیاتی در شرایط ویژه را به دنبال دارد.

حفیظی در پایان تأکید کرد: ملت ایران همواره با هوشیاری و اتحاد در برابر تهدیدها ایستاده و بسیج به عنوان نماد غیرت ملی، در دفاع از کشور مقتدرانه عمل خواهد کرد و همانند گذشته، دشمنان را ناکام خواهد گذاشت.

کد خبر 6699425

