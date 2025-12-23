به گزارش خبرنگار مهر، هادی حفیظی، با تأکید بر اینکه اتحاد ملی کلید ناکامی دشمنان است، از برگزاری رزمایش بزرگ «الی بیتالمقدس ۱۶» خبر داد.
حفیظی در ادامه اظهار داشت: مرحله نخست این رزمایش بر محور عملیات امداد و نجات با بهرهگیری از ظرفیت گردانهای کوثر بسیج برگزار میشود و علاوه بر بسیج، هماهنگی و حضور دیگر دستگاههای خدماترسان شهرقدس نیز به افزایش آمادگی در مواجهه با بحرانهای احتمالی کمک خواهد کرد.
وی ادامه داد: مرحله دوم رزمایش به حوزه دفاعی اختصاص دارد و با مشارکت گردانهای بیتالمقدس و گردانهای امام حسین (ع)، سناریوها و برنامههای مقابلهای در برابر تهدیدات نظامی دشمن به اجرا در میآید.
فرمانده سپاه شهرقدس افزود: مشارکت فعال دیگر ادارات و نهادهای شهرستان در این رزمایش، همافزایی بین دستگاهی و تقویت توان عملیاتی در شرایط ویژه را به دنبال دارد.
حفیظی در پایان تأکید کرد: ملت ایران همواره با هوشیاری و اتحاد در برابر تهدیدها ایستاده و بسیج به عنوان نماد غیرت ملی، در دفاع از کشور مقتدرانه عمل خواهد کرد و همانند گذشته، دشمنان را ناکام خواهد گذاشت.
