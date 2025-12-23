تسلیت آیت الله اعرافی به مناسبت درگذشت استاندار سابق قم

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله اعرافی مدیر حوزه‌های علمیه، درگذشت حجت الاسلام والمسلمین محمدصادق صالحی منش استاندار سابق قم را تسلیت گفت.

انا لله و انا الیه راجعون

با کمال تأسف خبر درگذشت روحانی شایسته و خدوم حجت الاسلام والمسلمین محمدصادق صالحی منش (رضوان الله علیه) را دریافت کردم.

آن روحانی گرانقدر که از مبارزان دوران پیش از انقلاب بود ضمن ایفای نقش فعال در سال‌های پیروزی انقلاب اسلامی، سوابق درخشانی در خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی همچون اولین فرمانده سپاه حفاظت ولی امر (عج)، استاندار اسبق قم و مدیریت جهادی در نهادهای انقلابی و فرهنگی از خود به یادگار گذاشت.

اینجانب فقدان آن روحانی پرتلاش را به بیت شریف صالحی، بازماندگان محترم به ویژه همسر بزرگوار و آقا زاده گرامی ایشان جناب حجت الاسلام آقای علی صالحی منش (زید عزه)، دوستان و آشنایان وی و مردم شریف و انقلابی قم و یزد تسلیت عرض نموده و از درگاه ایزد منان برای ایشان علو درجات و مغفرت بی پایان و برای بازماندگان، سلامتی، عزت و شکیبایی خواستارم.