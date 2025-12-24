  1. استانها
  2. یزد
۳ دی ۱۴۰۴، ۲۲:۰۲

توضیح پلیس درباره اقدام عامل زیرگرفتن یک روحانی در یزد

یزد_ براساس تحقیقات اولیه اقدام عامل زیرگرفتن یک روحانی در یزد آگاهانه بوده و هیچ مدرکی مبنی بر مصرف مواد مخدر، قرص‌های روانگردان یا مشروبات الکلی به دست نیامده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، متهمی که اقدام به سوءقصد نسبت به یک روحانی نموده بود، با صدور دستور قضائی و توسط مأموران فراجا یزد شناسایی و بازداشت شده است.

این واقعه در تاریخ ۲۹ آذر ۱۴۰۴ در بلوار آزادگان یزد به وقوع پیوست. متهم، مردی ۴۴ ساله که متولد ۱۳۶۰، با خودرو پژو ۲۰۷ به سمت روحانی که در حال خروج از خودرو پراید خود بود، حرکت کرده و اقدام به زیر گرفتن وی نمود.

متهم بلافاصله پس از ارتکاب عمل مجرمانه از محل متواری شد. با ورود دادستانی یزد و صدور دستور قضائی، اقدامات لازم برای شناسایی و دستگیری وی آغاز گردید و نهایتاً پس از سه روز، در تاریخ ۲ دی ۱۴۰۴، توسط مأموران کلانتری ۱۵ آزادگان دستگیر شد. نامبرده پس از اعزام به دادسرا و تفهیم اتهام، با صدور قرار بازداشت موقت، به زندان معرفی گردید.

تحقیقات اولیه بازپرس پرونده حاکی از آن است که اقدام متهم آگاهانه بوده است. تاکنون هیچ مدرکی مبنی بر مصرف مواد مخدر، قرص‌های روان‌گردان یا مشروبات الکلی که موجب سلب اراده یا اختیار وی گردد، به دست نیامده است.

تحقیقات در خصوص احتمال ارتباط متهم با عوامل داخلی یا خارجی و همچنین بررسی دقیق منشأ، هدف و انگیزه ارتکاب جرم همچنان ادامه دارد.

خوشبختانه، بر اساس گزارش‌های پزشکی بیمارستان و اورژانس، وضعیت عمومی روحانی بزه‌دیده مساعد اعلام شده است.

