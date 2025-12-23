کارگروه شرایط اضطرار آلودگی هوای اصفهان تشکیل جلسه داد

به گزارش خبرنگار مهر، در پی اعلام هشدار نارنجی هواشناسی استان اصفهان مبنی بر افزایش آلایندههای جوی، جلسه کارگروه شرایط اضطرار آلودگی هوای استان اصفهان با حضور اعضای مرتبط در استانداری اصفهان در حال برگزاری است.
بر اساس اعلام ادارهکل هواشناسی استان، از امروز تا فردا چهارشنبه سوم دیماه به سبب افزایش غلظت آلایندههای جوی، کیفیت هوا و شعاع دید در شهرهای اصفهان، خمینیشهر، برخوار، فرودگاه شهید بهشتی اصفهان، کبوترآباد، مبارکه، نجفآباد و لنجان کاهش خواهد یافت.
طبق این گزارش، غلظت آلایندهها طی ساعات پیشِ رو روند افزایشی خواهد داشت و شاخص کیفیت هوا در محدوده ناسالم برای عموم شهروندان قرار میگیرد. همچنین در صورت کنترل نشدن منابع انتشار آلایندهها، احتمال افزایش شاخص آلودگی و رسیدن آن به وضعیت ناسالم برای تمامی گروههای جامعه وجود دارد.
تا دقایقی دیگر مصوبات این کارگروه اعلام خواهد شد.
