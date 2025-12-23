مدیرکل صمت گیلان: کارآفرینی زیربنای جامعه پویا و توانمند است

به گزارش خبرنگار مهر، تیمور پورحیدری عصر سه شنبه در سومین آئین گردهمایی فعالان اکوسیستم کارآفرینی استان گیلان در تالار مرکزی رشت اظهار کرد: کارآفرینان نبض تپنده تحولات اقتصادی و موتور محرکه کار و کارآفرینی هستند.

وی هدف از برگزاری این نشست را هم‌فکری، هم‌افزایی و بازتعریف نقش‌ها در راستای توسعه گیلان دانست و گفت: کارآفرینان با ایده‌ها و فکر خلاق خویش افق‌های بزرگ را ترسیم می‌کنند.

مدیرکل صمت گیلان تصریح کرد: گیلان دارای ظرفیت‌های عظیم در حوزه‌های مختلف است اما برای ماندگاری و رقابت در اقتصاد امروز فارغ از روش‌های سنتی نیازمند ایده‌های نو است.

پورحیدری افزود: کارآفرینی یک انتخاب نیست بلکه یک ضرورت است تا شاهد توسعه و تشکیل زیربنای یک جامعه پویا و توانمند باشیم.

وی به کارآفرینی به عنوان یک فرهنگ در مسیر تحول جامعه اشاره و عنوان کرد: کارآفرینی جامعه راکد را به یک جامعه مولد تبدیل خواهد کرد.

مدیرکل صمت گیلان اضافه کرد: هدف از برگزاری این همایش، بهبود رشد و ارتباط مؤثر بین اجزا و زنجیره‌های مختلف است تا موتور محرکه رشد اقتصادی منطقه پویا باشد.

پورحیدری با اشاره به دستاوردهای کارآفرینی در استان بیان کرد: ایجاد و تقویت بستر محصول رقابتی و کسب و کار پایدار و تسهیل، اتصال و هدایت استراتژیک از جمله رهاوردهای استان است.

وی از هدایت و صدور ۱۱۰ پروانه کارآفرین در استان خبر داد و گفت: این مجوزها با هزینه‌ای بالغ بر ۱۳ هزار میلیارد تومان سبب اشتغال بیش از ۶ هزار نفر شده است.

مدیرکل صمت گیلان تصریح کرد: تسریع در صدور مجوزها، صدور ۱۲۷ مجوز بی‌نام برای جذب سرمایه‌گذاران، اجرای ۲۰۵ پروژه صنعتی با پیشرفت ۱۰۰ درصدی، پیوند صنعت و استارتاپ‌ها از جمله دستاوردهای کارآفرینی در استان است.

پورحیدری از تخصیص اعتبار پنج هزار میلیارد تومان ویژه صنایع هایتک خبر داد و افزود: حمایت و توسعه بازار صادرات، برگزاری اجلاسیه استانداران حوزه دریای خزر، نشست با رایزنان حوزه اوراسیا، صدور شناسنامه فرش گیلان و تأمین ارز واحدهای صنعتی از جمله موارد توسعه در استان است.

وی تأمین فضا برای توسعه کارگاه‌های نوآور را جزو اولویت‌ها دانست و خاطرنشان کرد: توسعه گیلان فارغ از انتخاب یک مسئولیت مشترک است لذا پذیرای تمام ایده‌ها برای اصلاح فرآیندها و حل مشکلات کشور هستیم.