۳۷۰۰ تن میگو پرورشی در جاسک برداشت شد

علی اصغر زارعی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ۷۴۷ استخر پرورش میگو در این شهرستان فعال است و سطح کل بهره‌برداری سایت‌های پرورشی یک هزار و ۱۱۷ هکتار است که ۷۳۲ هکتار آن زیر کشت مفید میگو قرار دارد.

وی با بیان اینکه گونه اصلی پرورشی در این مزارع میگوی وانامی است و افزود: در سال زراعی جاری ۳ هزار ۷۰۰ تن میگوی پرورشی برداشت شده است که نسبت به سال گذشته افزایش ۴۰۰ تنی دارد.

زارعی تاکید کرد: محصولات تولیدی عمدتاً به کشورهای حاشیه خلیج فارس، روسیه و چین صادر می‌شود و این امر نقش مهمی در ارزآوری و تقویت جایگاه جاسک در صنعت میگو دارد.

رئیس شیلات شهرستان جاسک همچنین به نبود زیرساخت‌های مناسب به ویژه راه‌های دسترسی و برق، به عنوان مهم‌ترین چالش‌ها اشاره و تأکید کرد که تأمین برق می‌تواند در افزایش تولید و توسعه فعالیت‌های جانبی مؤثر باشد.

وی با اشاره به بارندگی‌های شدید و وقوع سیلاب در اواخر آذرماه، گفت: سیلاب به سایت‌های پرورشی در مناطق گاوبندی، سورگلم، گزی میانی، گزی جنوبی و کوه مبارک خسارت وارد کرده و بررسی دقیق خسارات در دست انجام است.

زارعی در پایان از فعالیت چهار مرکز تکثیر میگو در شهرستان خبر داد و گفت: امسال حدود ۴۰۰ میلیون قطعه لارو میگوی وانامی تولید شده که بخشی در شهرستان و استان مصرف و مابقی به استان‌های سیستان و بلوچستان، بوشهر و گلستان ارسال شده است.