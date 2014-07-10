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۱۹ تیر ۱۳۹۳، ۱۱:۴۱

برداشت میگوی پرورشی از سایت پرورش میگوی بندر مقام آغاز شد

برداشت میگوی پرورشی از سایت پرورش میگوی بندر مقام آغاز شد

بندرعباس - خبرگزاری مهر: معاون آبزی پروری شیلات هرمزگان از آغاز برداشت میگوی پرورشی از سایت پرورش میگوی بندر مقام خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی کریمی پیش از ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه برداشت میگوی گونه وانامی از سطح 80 هکتار از استخرهای پرورشی در  سایت پرورش میگوی بندر مقام در شهرستان پارسیان از تیر ماه آغاز شده است تصریح کرد: پیش‌بینی می‌شود دراین دوره پرورش حدود 100تن میگو برداشت شود.

وی افزود: میگوی پرورشی برداشت شده غالبا به کشورهای اروپایی و حوزه خلیج فارس صادر می‌شود.

کریمی یادآور شد: برداشت میگوی پرورشی از سایت پرورش میگوی بندر مقام در حالی صورت می‌گیرد که عملیات برداشت دوره اول پرورش میگوی این سایت همچنان ادامه دارد.

معاون آبزی پروری شیلات هرمزگان گفت: دور دوم ذخیره‌ساز ی بچه میگو در 140هکتار از استخرها برای پرورش  و تولید آغاز شده که برداشت این مرحله در آذر ماه آغاز می‌شود.

وی ابراز داشت: امید است با تکمیل مرحله دوم بالغ بر 400 تن محصول میگوی پرورشی مجددا به بازار عرضه شود.

فعالیت سایت پرورش میگوی بندر مقام زمینه اشتغال 80نفر را به صورت مستقیم  فراهم کرده است.

 

 

کد مطلب 2328874

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