حق شناس: توسعه کشورها در گرو فناوری، ایده و نوآوری است

به گزارش خبرنگار مهر، هادی حق‌شناس عصر سه‌شنبه در سومین آئین گردهمایی فعالان اکوسیستم کارآفرینی استان گیلان در تالار مرکزی رشت اظهار کرد: تأمین زیرساخت‌های حقوقی، نرم‌افزاری و سخت‌افزاری از جمله وظایف دولت است.

وی گفت: تشکیل کارگروه‌ها و کمیسیون‌ها برای بهبود، ایجاد و تسهیل کسب کار است لذا فلسفه روابط بین دولت‌ها نیز همین مسئله است.

استاندار گیلان تصریح کرد: حجم صادرات کشور چین بیش از ۳۴۰ میلیارد دلار در یک ماه اخیر بوده است که شناخت صحیح از جهان، بسترها و تأمین ابزار علت این موفقیت بوده است.

حق‌شناس افزود: چالش‌های متعددی وجود دارد اما دائمی نیست لذا در روابط با اوراسیا، شانگهای و اکو چالش جدی وجود ندارد لذا فارغ از حوزه سیاسی مشکل در ابزارها است.

وی با بیان اینکه درآمد در دارایی‌ها بیش از درآمد در بنگاه‌های اقتصادی است گفت: تولید مسکن و بسیاری از موارد یکی از نیازهای اساسی جامعه است اما این این عقب‌ماندگی ریشه در مسائل مختلف از جمله سیاست‌های پولی دارد.

استاندار گیلان ضمن تاکید بر لزوم سیاست‌گذاری درست بیان کرد: ریشه تورم وابسته به رشد نقدینگی است.

حق‌شناس اضافه کرد: کسب وکارهای کوچک متناسب با نیازهای نسبی سبب‌ساز اتفاقات بزرگ خواهد شد لذا در راستای توسعه و پیشرفت بهره‌گیری از مزیت‌های نسبی بسیار قابل اهمیت است.

وی با اشاره به راه‌ها به عنوان نقطه رشد و آبادانی تصریح کرد: این ظرفیت در استان وجود دارد که برای توسعه و آبادانی نیازمند بهره‌گیری از آن هستیم.

استاندار گیلان افزود: امروزه توسعه کشورها بر مبنای منابع طبیعی نیست بلکه این مهم وابسته به فناوری، فکر، ایده و نوآوری است.

حق‌شناس عدم تبیین، پرزنت و هدایت درست مسیر را یکی از علل معضلات امروز دانست و گفت: تجارت هزینه دارد و امروز برای راهگشایی مسیر توسعه باید این هزینه را بپردازیم.