استاندار گیلان: مدیران پای کار تولید باشند

به گزارش خبرنگار مهر، هادی حق‌شناس صبح شنبه در اولین نشست شورای برنامه‌ریزی استان به مناسبت آغاز به کار سامانه فوریت‌های اداری در استانداری گیلان اظهار کرد: فارغ از شرایط کنونی به قول شهید سلیمانی در دل هر تهدیدی فرصت‌های بی‌نظیری ایجاد خواهد شد لذا نیازمند بهره‌گیری از ظرفیت‌های بالقوه استان هستیم.

وی گفت: گیلان با دارا بودن مرزهای ریلی، زمینی، دریایی می‌تواند بازوی کمکی خوبی برای بخشی از بار خلیج فارس باشد به علاوه منطقه آزاد نیز دارای ظرفیت‌های گوناگونی است که به شرط آمادگی دستگاه‌های اجرایی قابل بهره‌گیری است.

استاندار گیلان ضمن تاکید بر لزوم تلاش مضاعف در شرایط کنونی تصریح کرد: طبق آمار سازمان برنامه و بودجه حجم خسارت در طول جنگ تحمیلی حدود ۲۰۰ هزار واحد بوده است این در حالی است که در طی ۴۰ روز جنگ اخیر این عدد به ۱۰۰ هزار واحد می‌رسد لذا این آمار نشان‌دهنده لزوم برنامه‌ریزی طبق شرایط حساس کشور است.

حق‌شناس افزود: تثبیت قدرت نظامی، بازدارندگی و ... قابل مقایسه با هشت سال دفاع مقدس نیست و این ظرفیت درون‌زا است و فارغ از شهادت سران و فرماندهان مهم، این نظم درونی راهبرد را به پیش می‌برد.

وی به مدیریت موفق دولت در شرایط کنونی اشاره کرد و عنوان کرد: بیش از گذشته باید پای‌کار تولید کالا و خدمات باشیم و مردم نباید احساس کمبود داشته باشند لذا نیازمند تلاش مضاعف در این راستا هستیم.

استاندار گیلان اضافه کرد: این تلاش مضاعف بیش از پیش باید مورد توجه مدیران بخش صنعت و تولید به ویژه بانک‌ها قرار بگیرد لذا فارغ از اقدامات خوبی که در سالیان اخیر صورت گرفته نیازمند تداوم این روند هستیم.

حق‌شناس تصریح کرد: اگر امروز ما پشت این میز هستیم به برکت خون شهدا است لذا باید تلاش کنیم و عرق بریزیم در غیر این صورت خسارات بیشتری را متحمل خواهیم شد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: مکمل قدرت دفاعی کشور و مردم، قدرت تولید است که آغاز به کار این سامانه به بهره‌وری بیشتر کمک قابل توجهی خواهد کرد.