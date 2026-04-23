به گزارش خبرنگار مهر، هادی حق شناس ظهر پنجشنبه در نشست با شهرداران و سازمان همیاری شهرداری‌های استان در سالن غدیر استانداری اظهار کرد: امروز دنیا ایران را به عنوان یک قدرت منطقی و مقتدر پذیرفته است و بعید به نظر می‌رسد پرونده این جنگ بدون لغو کامل تحریم‌ها بسته شود؛ لذا ما باید خود را برای شرایط جدید در عرصه تجارت بین‌الملل آماده کنیم.

حق‌شناس با اشاره به انتصاب یک گیلانی به عنوان فرمانده کل جنگ در شرایط کنونی و تقدیم بیش از ۶۰ شهید در حوادث اخیر، تصریح کرد: گیلان بیش از میانگین جمعیتش برای این آب و خاک جان داده و حالا زمان آن رسیده که این ایثارگری به یک فرصت برای توسعه استان تبدیل شود.

وی با ارائه آماری از حجم تخریب‌های دشمن در نبرد اخیر خاطرنشان کرد: در طول هشت سال دفاع مقدس حدود ۲۰۰ هزار واحد مسکونی آسیب دید، اما در نبرد ۴۰ روزه اخیر شاهد آسیب دیدن ۱۰۰ هزار واحد بودیم؛ در جنگ تحمیلی ۲۳۰ نقطه بمباران شد اما در این مدت کوتاه ۲۳ هزار نقطه مورد تهاجم قرار گرفت که نشان‌دهنده شدت بی‌سابقه حملات است.

استاندار گیلان با اشاره به جهش بودجه شهرداری‌های استان گفت: بودجه شهرداری لاهیجان از ۱۸۷ میلیارد تومان در سال‌های گذشته به بیش از ۱۴۵۰ میلیارد تومان در سال جاری رسیده است که یک جهش خیره‌کننده برای عمران و آبادانی محسوب می‌شود؛ شهرهای ما باید شبیه شهرهای مدرن و جدید باشند، نه اینکه فقط ساختمان‌سازی کنیم.

حق‌شناس با انتقاد از بروکراسی‌های زائد و وجود ۱۷ سازمان موازی تأکید کرد: ما به جای سازمان‌های متعدد و بعضاً ورشکسته، نیازمند یک سازمان قوی و متمرکز هستیم و اگر از این فرصت تاریخی برای آبادانی استفاده نکنیم، نسل بعدی ما را نخواهد بخشید؛ ۶ ماه آینده برای گیلان حیاتی و تاریخی است.