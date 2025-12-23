  1. اقتصاد
  2. اقتصاد ایران
۲ دی ۱۴۰۴، ۱۹:۴۱

عوارض چاه‌های آب مجاز فاقد شمارشگر هوشمند افزایش یافت

عوارض چاه‌های آب مجاز فاقد شمارشگر هوشمند افزایش یافت

عوارض چاه‌های آب مجاز فاقد شمارشگر هوشمند به ازای هر مترمکعب بر اساس سطح زیر کشت و الگوی مصرف آب تعیین شده برای مناطق و اقلیم‌های مختلف در صورت رعایت الگوی کشت ۲۵ قران در نظر گرفته شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، عوارض چاه‌های آب مجاز فاقد شمارشگر (کنتور) هوشمند به ازای هر مترمکعب بر اساس سطح زیر کشت و الگوی مصرف آب تعیین شده برای مناطق و اقلیم‌های مختلف مطابق ماده ۲۶ قانون توزیع عادلانه آب در صورت رعایت الگوی کشت ابلاغی تا سقف ظرفیت پروانه بهره برداری در مصوبه سال گذشته ۴ قرآن در نظر گرفته شده بود که اکنون در بودجه سال ۱۴۰۵ عوارض چاه‌های آب مجاز فاقد شمارشگر (کنتور) هوشمند به ازای هر مترمکعب بر اساس سطح زیر کشت و الگوی مصرف آب تعیین شده برای مناطق و اقلیم‌های مختلف مطابق ماده ۲۶ قانون توزیع عادلانه آب در صورت رعایت الگوی کشت ابلاغی تا سقف ظرفیت پروانه بهره برداری ۲۵ قران در نظر گرفته شده است.

عوارض چاه‌های آب مجاز فاقد شمارشگر هوشمند افزایش یافت

کد خبر 6699848
فاطمه صفری دهکردی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها