به گزارش خبرنگار مهر، عوارض چاه‌های آب مجاز فاقد شمارشگر (کنتور) هوشمند به ازای هر مترمکعب بر اساس سطح زیر کشت و الگوی مصرف آب تعیین شده برای مناطق و اقلیم‌های مختلف مطابق ماده ۲۶ قانون توزیع عادلانه آب در صورت رعایت الگوی کشت ابلاغی تا سقف ظرفیت پروانه بهره برداری در مصوبه سال گذشته ۴ قرآن در نظر گرفته شده بود که اکنون در بودجه سال ۱۴۰۵ عوارض چاه‌های آب مجاز فاقد شمارشگر (کنتور) هوشمند به ازای هر مترمکعب بر اساس سطح زیر کشت و الگوی مصرف آب تعیین شده برای مناطق و اقلیم‌های مختلف مطابق ماده ۲۶ قانون توزیع عادلانه آب در صورت رعایت الگوی کشت ابلاغی تا سقف ظرفیت پروانه بهره برداری ۲۵ قران در نظر گرفته شده است.

