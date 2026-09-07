تمدید مهلت انجام تکالیف مالیاتی صاحبان مشاغل کردستان تا پایان آبان

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی فعله‌گری صبح دوشنبه با اعلام این خبر به رسانه‌های کردستان اظهار کرد: با هدف تسهیل فرآیند انجام تکالیف مالیاتی مؤدیان، مهلت ارائه اظهارنامه مالیات بر درآمد صاحبان مشاغل و فرم مالیات مقطوع موضوع تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم تمدید شده است.

وی افزود: بر اساس بخشنامه ابلاغی رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، صاحبان مشاغل مشمول می‌توانند تکالیف مربوط به عملکرد سال ۱۴۰۴ خود را تا ۳۰ آبان‌ماه ۱۴۰۵ انجام دهند.

مدیرکل امور مالیاتی کردستان گفت: این تمدید شامل تسلیم اظهارنامه مالیاتی، ارائه فرم مالیات مقطوع تبصره ماده ۱۰۰ و پرداخت مالیات متعلق به عملکرد سال ۱۴۰۴ است و مؤدیان فرصت بیشتری برای تکمیل فرآیندهای قانونی خود خواهند داشت.

فعله‌گری با اشاره به ضرورت استفاده از مهلت تعیین‌شده، خاطرنشان کرد: صاحبان مشاغل مشمول بهتر است انجام تکالیف مالیاتی خود را به روزهای پایانی موکول نکنند تا از بروز مشکلات احتمالی در فرآیند ثبت و پرداخت جلوگیری شود.

وی ادامه داد: هدف از تمدید این مهلت، کاهش دغدغه مؤدیان و فراهم کردن شرایط مناسب‌تر برای انجام تکالیف قانونی آنان است و انتظار می‌رود مؤدیان در فرصت ایجادشده نسبت به تعیین تکلیف مالیات عملکرد سال گذشته خود اقدام کنند.

مدیرکل امور مالیاتی کردستان در پایان تأکید کرد: مجموعه امور مالیاتی استان آماده ارائه راهنمایی و پاسخگویی به سؤالات مؤدیان درباره نحوه تسلیم اظهارنامه، استفاده از تبصره ماده ۱۰۰ و پرداخت مالیات است.