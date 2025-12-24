حضور تیم سیار انتقال خون کرمانشاه در شهرستان کنگاور

مریم میرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برنامههای توسعه فرهنگ اهدای خون در استان کرمانشاه، از اعزام تیم سیار خونگیری به شهرستان کنگاور خبر داد.
وی اظهار کرد: تیم خونگیری انتقال خون استان کرمانشاه روز چهارشنبه سوم دیماه ۱۴۰۴ در شهرستان کنگاور مستقر خواهد شد تا زمینه مشارکت هرچه بیشتر مردم نوعدوست این منطقه در امر خداپسندانه اهدای خون فراهم شود.
مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه افزود: این برنامه از ساعت ۸ صبح آغاز شده و تا ساعت ۱۲ ظهر ادامه خواهد داشت و شهروندان میتوانند با مراجعه به ساختمان انتقال خون شهرستان در این اقدام انساندوستانه مشارکت کنند.
میرزاده با تأکید بر ضرورت تأمین ذخایر خونی استان گفت: مشارکت مردم در چنین برنامههایی نقش مهمی در نجات جان بیماران و تأمین خون مورد نیاز مراکز درمانی دارد و همراهی مردم کنگاور همواره قابل تقدیر بوده است.
وی در پایان یادآور شد: همراه داشتن کارت ملی برای اهداکنندگان الزامی است و از تمامی واجدان شرایط دعوت میشود با حضور بهموقع، یاریگر مجموعه انتقال خون استان باشند.
نظر شما