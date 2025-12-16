مریم میرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ضرورت مشارکت عمومی در اهدای خون، اظهار داشت: اداره‌کل انتقال خون استان کرمانشاه در راستای تأمین پایدار خون و فرآورده‌های خونی مورد نیاز مراکز درمانی، تیم خون‌گیری خود را به شهرستان کنگاور اعزام می‌کند.

وی افزود: این برنامه خون‌گیری روز چهارشنبه ۲۶ آذرماه ۱۴۰۴ در شهرستان کنگاور برگزار خواهد شد و داوطلبان می‌توانند از ساعت ۸ صبح تا ۱۲ ظهر با حضور در محل تعیین‌شده، نسبت به اهدای خون اقدام کنند.

مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه تصریح کرد: محل استقرار تیم خون‌گیری، ساختمان انتقال خون شهرستان کنگاور است و تمامی شرایط لازم برای اهدای ایمن و استاندارد خون در این مرکز فراهم شده تا شهروندان بتوانند با آرامش و اطمینان در این اقدام انسان‌دوستانه مشارکت داشته باشند.

میرزاده با تأکید بر اهمیت نقش اهدای خون در نجات جان بیماران بیان کرد: اهدای خون یک نیاز همیشگی است و ذخایر خونی باید به‌صورت مستمر و روزانه تأمین شود، به‌ویژه برای بیماران خاص، مصدومان حوادث و افرادی که نیاز فوری به خون دارند.

وی خاطرنشان کرد: همراه داشتن کارت ملی الزامی است و از داوطلبان درخواست می‌شود با رعایت توصیه‌های بهداشتی و در صورت داشتن شرایط عمومی مناسب، در این برنامه حضور پیدا کنند تا بتوانیم با کمک مردم نوع‌دوست کنگاور، بخشی از نیاز خونی استان را تأمین کنیم.

مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه در پایان گفت: مشارکت مردم در اهدای خون، جلوه‌ای از همدلی و مسئولیت اجتماعی است و بدون همراهی شهروندان، چرخه حیاتی تأمین خون در مراکز درمانی با چالش مواجه خواهد شد.