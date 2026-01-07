مریم میرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، اعلام کرد که با هدف ترویج فرهنگ اهدا خون، تیم سیار خون‌گیری در شهرستان جوانرود مستقر خواهد شد.

وی افزود: تیم سیار انتقال خون کرمانشاه در روز چهارشنبه مورخ ۱۸ / ۱۰ / ۱۴۰ آماده پذیرش اهداکنندگان خون از مردم شریف آن شهرستان خواهد بود.

مدیرکل انتقال خون کرمانشاه ساعت فعالیت این مرکز سیار را از ساعت ۸:۳۰ صبح الی ۱۲ ظهر اعلام کرد و از عموم مردم واجد شرایط خواست تا با مشارکت در این امر خداپسندانه، بیماران نیازمند را یاری رسانند.

میرزاده همچنین محل استقرار تیم سیار را در محل بهداری قدیم، واقع در خیابان طالقانی شهرستان جوانرود عنوان کرد.

وی در پایان، با اشاره به اینکه «پایه‌گذار سنت‌های نیک باشیم»، بر اهمیت اهدای خون گروه‌های خونی مختلف، به ویژه گروه‌های کمیاب، تأکید کرد.