استقرار تیم سیار انتقال خون در گیلانغرب

مریم میرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تیم سیار خون‌گیری انتقال خون استان، روز سه‌شنبه دوم دی‌ماه ۱۴۰۴ در شهرستان گیلانغرب مستقر خواهد شد تا زمینه مشارکت آسان‌تر شهروندان در امر خداپسندانه اهدای خون فراهم شود.

وی افزود: این برنامه از ساعت ۸:۳۰ صبح تا ۱۲ ظهر در محل بیمارستان الزهرا (س) گیلانغرب برگزار می‌شود و همشهریان شریف این شهرستان می‌توانند با حضور در محل تعیین‌شده، نسبت به اهدای خون اقدام کنند.

مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه با اشاره به اهمیت اهدای مستمر خون تصریح کرد: اهدای خون، اهدای زندگی است و ذخایر خونی همواره باید در سطح مطلوب نگه داشته شود تا پاسخگوی نیاز بیماران، مجروحان و مراکز درمانی باشد.

میرزاده با دعوت از مردم نوع‌دوست گیلانغرب برای مشارکت در این اقدام انسان‌دوستانه، خاطرنشان کرد: از تمامی داوطلبان اهدای خون درخواست می‌شود هنگام مراجعه، کارت ملی خود را به همراه داشته باشند تا فرآیند پذیرش با سرعت و دقت بیشتری انجام شود.

وی در پایان تأکید کرد: مشارکت مردم در برنامه‌های اهدای خون، نقش مهمی در نجات جان بیماران نیازمند دارد و اداره‌کل انتقال خون استان کرمانشاه قدردان همراهی و مسئولیت‌پذیری شهروندان در این زمینه است.