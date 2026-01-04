مریم میرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تیم سیار انتقال خون روز دوشنبه ۱۵ دیماه ۱۴۰۴ در شهرستان صحنه مستقر میشود تا امکان اهدای خون برای شهروندان این شهرستان فراهم شود.
وی افزود: این برنامه در محل بیمارستان دکتر معاون شهرستان صحنه برگزار خواهد شد و پذیرای داوطلبان اهدای خون است.
مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه با تأکید بر نقش حیاتی اهدای خون در نجات جان بیماران گفت: مشارکت مردم در اهدای خون، جلوهای ارزشمند از همدلی اجتماعی و مسئولیتپذیری انسانی است و انتقال خون استان همواره تلاش میکند با استقرار تیمهای سیار، دسترسی مردم به این خدمت انساندوستانه را تسهیل کند.
میرزاده با دعوت از شهروندان برای حضور در این برنامه خاطرنشان کرد: همراه داشتن کارت ملی الزامی است و از همه هماستانیهای نوعدوست دعوت میکنیم با اهدای خون، در نجات جان بیماران سهیم باشند.
وی در پایان گفت: ادارهکل انتقال خون استان کرمانشاه با افتخار میزبان اهداکنندگان خون است و تداوم این مشارکت مردمی، تضمینکننده تأمین خون سالم و کافی برای مراکز درمانی استان خواهد بود.
نظر شما