روسیه حمله پهپادی به مسکو را دفع کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، سرگئی سوبیانین شهردار مسکو اعلام کرد که سامانه پدافند هوایی وزارت دفاع روسیه، یک پهپاد دیگر را که در مسیر حرکت بهسوی مسکو بود، منهدم کرده است.
وی در کانال خود در پیامرسان «مکس» نوشت: یک پهپاد بدون سرنشین دیگر که بهسوی مسکو در حال حرکت بود، منهدم شد. نیروهای خدمات اضطراری در محل سقوط بقایای این پهپاد حضور دارند.
بر اساس اطلاعات منتشرشده از سوی سوبیانین، از بامداد امروز تاکنون، دو پهپاد در مسیر حرکت به سمت مسکو، ساقط شدهاند.
باوجود برگزاری چند دور مذاکره، جنگ بین روسیه و اوکراین ادامه دارد. مسائل سرزمینی همچنان مهمترین مانع به نتیجه رسیدن مذاکرات بین دو طرف است.
روسیه و اوکراین تلاش میکنند با حفظ و توسعه مناطقی که تحت کنترل دارند ابتکار عمل در میدان نبرد و همچنین در میدان مذاکره را به دست بگیرند.
نظر شما