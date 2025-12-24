  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۳ دی ۱۴۰۴، ۸:۰۳

واکنش عربستان به توافق تبادل هزاران اسیر در یمن

واکنش عربستان به توافق تبادل هزاران اسیر در یمن

وزارت خارجه عربستان به توافق صورت گرفته در یمن برای تبادل نزدیک به سه هزار اسیر واکنش نشان داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، وزارت خارجه عربستان با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که از توافق حاصل شده در یمن برای تبادل اسرا استقبال می‌کند و این اقدام را یک گام انسان دوستانه مهم در راستای کاهش رنج‌های انسانی می‌داند.

در این بیانیه آمده است که عربستان از تلاش‌های جاری برای تحقق صلح و امنیت و ثبات در یمن حمایت می‌کند.

لازم به ذکر است دولت یمن مستقر در عدن وابسته به ریاض و دولت مستقر در صنعا وابسته به انصارالله یمن، بر سر تبادل حدود ۳ هزار اسیر توافق کردند.

عبدالقادر المرتضی رئیس کمیته ملی امور اسرا وابسته به جنبش انصارالله اعلام کرد: ما با طرف مقابل بر سر تبادل اسرا توافق کردیم به این صورت که ۱۷۰۰ تن از اسرای ما با ۱۲۰۰ اسیر طرف مقابل که شامل ۷ عربستانی و ۲۳ سودانی می‌شود، مبادله خواهند شد.

المرتضی از مقامات عمانی به علت میزبانی مذاکرات درباره تبادل اسرا و کمک به نتیجه بخش بودن این مذاکرات، قدردانی کرد.

کد خبر 6700078

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها