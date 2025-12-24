واکنش عربستان به توافق تبادل هزاران اسیر در یمن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، وزارت خارجه عربستان با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که از توافق حاصل شده در یمن برای تبادل اسرا استقبال می‌کند و این اقدام را یک گام انسان دوستانه مهم در راستای کاهش رنج‌های انسانی می‌داند.

در این بیانیه آمده است که عربستان از تلاش‌های جاری برای تحقق صلح و امنیت و ثبات در یمن حمایت می‌کند.

لازم به ذکر است دولت یمن مستقر در عدن وابسته به ریاض و دولت مستقر در صنعا وابسته به انصارالله یمن، بر سر تبادل حدود ۳ هزار اسیر توافق کردند.

عبدالقادر المرتضی رئیس کمیته ملی امور اسرا وابسته به جنبش انصارالله اعلام کرد: ما با طرف مقابل بر سر تبادل اسرا توافق کردیم به این صورت که ۱۷۰۰ تن از اسرای ما با ۱۲۰۰ اسیر طرف مقابل که شامل ۷ عربستانی و ۲۳ سودانی می‌شود، مبادله خواهند شد.

المرتضی از مقامات عمانی به علت میزبانی مذاکرات درباره تبادل اسرا و کمک به نتیجه بخش بودن این مذاکرات، قدردانی کرد.