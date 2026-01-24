هشدار صنعا درباره کارشکنی در توافق تبادل اسرا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المسیره یمن، «عبدالقادر المرتضی»، رئیس کمیته ملی امور اسرای یمن، بار دیگر از طرف مقابل و تمامی تشکلهای وابسته به آن خواست تا با جدیت با توافق اخیر تبادل اسرا که در مسقط پایتخت عمان، به امضا رسید، برخورد کرده و از ایجاد هرگونه مانعتراشی خودداری کنند.
المرتضی با انتشار پیامی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی «ایکس» (توییتر سابق) تصریح کرد: زمان اجرای توافق مسقط برای تاریخ ۲۷ ژانویه (۷ بهمن ماه) تعیین شده است، اما متأسفانه تا این لحظه فهرست مربوط به اسرا و بازداشتشدگانی که قرار است مشمول این توافق شوند، نهایی نشده است.
رئیس کمیته اسرای یمن با اشاره به اینکه نهایی کردن این موضوع به زمان بیشتری نیاز دارد، افزود: امیدواریم تمامی طرفها در این مرحله با رویکردی مثبت و صادقانه تعامل کنند و از قرار دادن موانعی که مانع از اجرای توافق میشود، بپرهیزند.
این اظهارات در حالی مطرح میشود که یک ماه از امضای توافق مسقط مبنی بر تبادل ۲۹۰۰ اسیر از هر دو طرف میگذرد.
گزارشها حاکی از آن است که طرف مقابل هنوز فهرستهای مربوط به اسرای خود را ارائه نکرده است؛ اقدامی که نشاندهنده تداوم رویکرد پیشین در ایجاد مانعتراشی در مسیر این پرونده انسانی است.
نظر شما