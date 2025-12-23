تشدید بحران میان امارات و عربستان؛ مزدوران در یمن به جان هم افتادند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، با تشدید درگیری‌های میدانی میان مزدوران امارات (شورای انتقالی جنوب یمن) و عربستان (دولت خودخوانده) بحث و جدل‌های سیاسی و لفظی نیز میان سران آنها افزایش پیدا کرده است.

به تازگی مصطفی النعمان معاون وزیر خارجه دولت خودخوانده یمن از آمادگی برای ائتلاف با نیروهای انصارالله با هدف حمایت از تمامیت ارضی این کشور مقابل جدایی طلبان جنوب خبر داده بود.

این سخنان واکنش انور التمیمی سخنگوی رسمی شورای انتقالی جنوب یمن را برانگیخت. وی گفت، کار به جایی رسیده که النعمان از ائتلاف با نیروهای انصارالله دم می‌زند.

التمیمی همچنین مدعی شد که اصول نبرد سرنوشت ساز علیه پروژه ایران! در یمن مورد هدف قرار گرفته است. این سخنان نه تنها ساکنان جنوب یمن را تهدید می‌کند بلکه تهدید علیه ائتلاف عربستان نیز به شمار می‌رود چرا که این ائتلاف علیه نیروهای انصارالله شکل گرفته است.

لازم به ذکر است که مزدوران امارات طی هفته‌های گذشته دایره مناطق تحت اشغال خود را در شرق و جنوب یمن گسترش داده‌اند؛ اقدامی که با مخالفت دولت خودخوانده یمن و مزدوران سعودی رو به رو شده است. پیش از این نیز هر کدام از کشورهای امارات و عربستان برای حمایت از مزدوران خود در این درگیری‌ها وارد عمل شده بودند.