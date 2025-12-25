انصارالله: آماده پاسخ به هر تجاوزی علیه یمن یا لبنان هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، محمد الفرح، عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن در واکنش به تحولات اخیر در مناطق اشغالی این کشور و درگیری میان مزدوران عربستان و امارات اعلام کرد که عربستان هرگز یک میانجی در یمن نبوده، بلکه طرف اصلی در تجاوز و محاصره علیه کشور ماست و مسئولیت هر قطره خونی که در یمن ریخته می‌شود و هر کودکی که گرسنه بماند یا به دلیل بسته بودن گذرگاه‌ها و جلوگیری از سوخت و دارو، بیمار می‌شود، بر عهده عربستان و ائتلاف متجاوز آن است.

محمد الفرح با انتقاد تند از جامعه بین المللی و شورای امنیت مقابل سیاست‌های جنایت کارانه دشمنان علیه مردم یمن تاکید کرد که این سکوت مانع از اقدام ما برای پس گرفتن حقوق مردممان نمی‌شود. جنبش‌ها و بسیج مردمی که در یمن می‌بینیم صرفاً تجمعات عمومی زودگذر نیستند، بلکه پایبندی یمنی‌ها به گزینه پایداری و مقاومت را نشان می‌دهند.

وی افزود: این اتحاد و بسیج مردمی یمن در وهله نخست پیامی برای دشمن دارد؛ با این عنوان که هرگونه شرط‌بندی روی خستگی ملت یمن شکست خواهد خورد. پیام دوم هم برای دوستان و متحدان یمن است؛ با این مضمون که یمن همچنان استوار بوده و ابتکار عمل را در دست دارد و آماده فداکاری است.

این عضو انصارالله در مورد تحرکات نظامی جدید مزدوران در استان‌های اشغالی یمن گفت که این تحرکات در راستای تغییر موضع برای مقابله با تهدیدات در دریای سرخ، دریای عرب و خلیج عدن است که در صورت از سرگیری جنگ می‌تواند بر کشتیرانی رژیم صهیونیستی تأثیر بگذارد. افزایش تعداد نیروهای مزدور در مناطق اشغالی یمن از روی ترس است، نه قدرت؛ زیرا اگر ائتلاف متجاوز به خودش اعتماد داشت، اقدام به استقرار گسترده عناصر خود با این شرایط پرتنش نمی‌کرد.

محمد الفرح اظهار داشت: ائتلاف متجاوز می‌داند که ادامه اشغال مناطق یمن بدون هزینه نخواهد بود و بنابراین تلاش می‌کند قبل از هرگونه درگیری احتمالی کارت‌ها را به هم بریزد؛ زیرا می‌داند که زمان به نفع آن نیست و یمن امروز، یمنی نیست که ۱۰ سال پیش متجاوزان به آن حمله کردند و موازنه‌های قدرت و همچنین معادلات بازدارندگی فرق کرده است.

این مسئول یمنی گفت که ما آماده مقابله با هرگونه تشدید درگیری‌ها هستیم و بر اساس معادله چشم در برابر چشم، پاسخ دشمن را می‌دهیم. ما گزینه‌ها و غافلگیری‌های زیادی داریم که ورق را برمی‌گرداند و این مردم یمن هستند که سرنوشت نبرد را رقم می‌زنند. تحرکات نظامی که امروز در جنوب و شرق یمن اتفاق می‌افتد، نمی‌تواند جدا از لفاظی‌های نتانیاهوی جنایتکار که درباره لزوم از بین بردن تهدید یمن حرف می‌زد باشد؛ زیرا عربستان و امارات در نهایت در چارچوب استراتژی ترسیم شده توسط آمریکا و رژیم اشغالگر حرکت می‌کنند.

وی تصریح کرد که تحرکات نظامی در جنوب و شرق یمن در چارچوب استراتژی آمریکایی- صهیونیستی است، نه دیدگاه ملی عربستان یا امارات؛ زیرا رژیم صهیونیستی یمن را تهدیدی موجودیتی برای خود می‌داند و امارات و عربستان را برای مقابله با این تهدید به کار گرفته است.

الفرح در مورد تهدیدات رژیم اشغالگر برای جنگ جدید علیه لبنان اظهار داشت که یمن یک موضع اصولی ثابت دارد: اینکه بخشی از محور مقاومت است و بنابراین هر تجاوزی علیه هر یک از عرصه‌های این محور را تجاوز علیه خودش می‌داند و بر این مبنا عمل می‌کند.

عضو مذکور انصارالله در پایان گفت: تجربه یمن ثابت کرده که این کشور قادر به تأثیرگذاری بر معادلات فراتر از مرزهای خود است و بنابراین هر جنگی علیه لبنان یک جنگ جداگانه نخواهد بود و سایر جبهه‌های مقاومت هم به آن می‌پیوندند و یمن هم بخشی از این محور است.