به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، روشن شد کوین کاستنر از ساخت «افق ۳» دست نکشیده و تلاش وی برای ادامه «افق: یک حماسه آمریکایی» انگار دارد به یکی از جذاب‌ترین مطالعات هالیوود درباره مؤلف‌گرایی سرسخت بدل می‌شود!

کاستنر همچنان به دنبال تهیه بودجه برای تکمیل این حماسه است و این اقدامات او برایش دردسر ایجاد می کند که شکایت جدید از وی یکی از آنهاست. شکایت جدید برای پرداخت نکردن هزینه اجاره لباس در «افق: یک حماسه آمریکایی - فصل ۲» انجام شده است.

شرکت «وسترن کاستوم» شکایتی مبنی بر نقض قرارداد علیه کاستنر در دادگاه ایالتی کالیفرنیا مطرح کرد و ادعا کرد که او نزدیک به ۴۴۰ هزار دلار بابت هزینه‌های معوق مربوط به لباس و هزینه‌های اضافی برای آسیب دیدن چندین لباس، بدهکار است.

این شکایت جدید به منزله یک درام جدید است که در برهه‌ای حساس برای کاستنر چهره کرده و برمبنای گزارش که چندی پیش هالیوود ریورتر در این مورد منتشر کرده بود، وی با وجود فشار مالی و مجموعه‌ای از دعاوی و اختلاف با سرمایه‌گذاران، همچنان مصمم است تا حماسه «افق» را تکمیل کند. کاستنر حتی راهی عربستان سعودی شده بود تا شاید بتواند آنها را برای حمایت از فصل‌های سوم و چهارم متقاعد کند، اما گفتگوها در نهایت به توافقی منجر نشد.

در شکایت جدید اشاره‌ای به «فصل ۳» نشده که کلاً مشکل مالی دارد و همچنان در بلاتکلیفی است و فقط ۹ روز از فیلمبرداری آن انجام شده است. برخی باور دارند قرارداد کاستنر با یک سازنده محلی برای ساخت یک استودیوی فیلمسازی ۱۰۰ میلیون دلاری در یوتا می‌تواند به حل مشکلات او برای ساخت «افق» کمک کند، اما هیچ جدول زمانی برای زمان تکمیل ساخت و ساز وجود ندارد و همچنان برای ساخت فیلم به تأمین مالی اضافی نیاز است.

«افق: فصل ۲» که ابتدا قرار بود تابستان اکران شود، پس از اینکه قسمت اول تنها ۳۸ میلیون دلار در برابر بودجه ۱۰۰ میلیون دلاری که برای هر ۲ فیلم صرف شد، فروخت، از برنامه اکران کنار گذاشته شد و در حال حاضر هیچ تاریخ اکرانی ندارد.

این شکایت جدیدترین دردسر کاستنر است. پیش از این یک بدلکار زن که در فیلم «فصل ۲» کار کرده بود، از تهیه‌کننده به دلیل یک صحنه خشن جنسی که در فیلمنامه وجود نداشت، شکایت کرده است.

در هنگام شروع پروژه وسیع «افق» برآورد ۱۳۰ میلیون دلاری برای ساخت آن شده بود، اما او معتقد بود می‌تواند آن را با ۷۰ میلیون دلار بسازد. او ملک ۶۰ میلیون دلاری خود را برای ساخت فیلم گرو گذاشت و تاکنون ۳۸ میلیون دلار از پول خودش را صرف ساخت این فیلم کرده است.