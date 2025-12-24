احمد فعله گری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: به‌منظور مدیریت مصرف انرژی و حفظ پایداری شبکه توزیع گاز طبیعی، جریان گاز باغ‌ویلاها و سکونتگاه‌های غیردائم استان در فصل سرد سال به‌صورت مقطعی قطع می‌شود.

وی با اشاره به افزایش مصرف گاز در ماه‌های سرد سال اظهار کرد: با توجه به محدودیت منابع، ناترازی تولید و مصرف گاز طبیعی و در اولویت بودن تأمین گاز بخش خانگی و مراکز حساس، باغ‌ویلاها و سکونتگاه‌های غیردائم که عمدتاً مصرف غیرضروری دارند، مشمول این طرح می‌شوند.

وی افزود: ویلاهایی که خالی از سکنه هستند اما همچنان از سیستم‌های گرمایشی استفاده می‌کنند، در این طرح قرار داشته و گاز آن‌ها قطع خواهد شد؛ چرا که ادامه مصرف در این واحدها فشار مضاعفی بر خطوط توزیع گاز طبیعی وارد می‌کند.

مدیرعامل شرکت گاز کردستان با تأکید بر ضرورت اولویت‌بندی مصرف انرژی تصریح کرد: هدف اصلی این تصمیم، جلوگیری از افت فشار، پیشگیری از بروز بحران و تضمین تداوم گازرسانی ایمن و پایدار به مشترکان دائمی است و همکاری شهروندان، به‌ویژه مالکان باغ‌ویلاها، نقش مهمی در تحقق این هدف دارد.

فعله‌گری در پایان با اشاره به آمار باغ‌ویلاهای استان گفت: در مجموع حدود یک‌هزار و ۵۰۰ باغ‌ویلا در استان کردستان وجود دارد که از این تعداد، گاز ۶۴۷ باغ‌ویلای فاقد سکونت دائم و با استفاده فصلی، تاکنون قطع شده است.