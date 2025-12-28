به گزارش خبرگزاری مهر، بهمنظور پیشگیری از ناترازی انرژی و تأمین پایدار گاز در ایام سرد سال، گاز ۲۱۰ هزار ویلای پرمصرف و فاقد سکنه در مازندران قطع شد. این اقدام با هدف جلوگیری از فشار بر شبکه و صیانت از حقوق مشترکان کممصرف انجام شده است.
گاز ۲۱۰ هزار ویلای پرمصرف در این استان که فاقد سکنه دائم هستند و دارای استخرهای گرم و سایر تجهیزات پرمصرف میباشند، بهمنظور جلوگیری از فشار بر شبکه گاز و برق قطع شد. این تصمیم با هدف پیشگیری از بروز اختلال در تأمین گاز منازل مسکونی و واحدهای صنعتی در روزهای سرد سال اتخاذ شده است.
در این خصوص، مسئولان استان تأکید کردند که بخش عمدهای از مصرف غیرمتعارف انرژی در مازندران به ویلاهای لوکس و خالی از سکنه مربوط میشود که با استفاده از تجهیزات پرمصرف، بار سنگینی بر شبکه برق و گاز تحمیل میکنند. این اقدام در راستای مدیریت مصرف و تأمین انرژی پایدار برای مشترکان کممصرف اتخاذ شده است.
در همین زمینه، مسئولان از مشترکان پرمصرف خواستهاند که رعایت الگوی مصرف بهینه را در دستور کار خود قرار دهند و تأکید شده که برخورد با این نوع مشترکان ادامه خواهد داشت تا زمانی که تعادل به شبکه انرژی بازگردد.
همچنین از مردم استان خواسته شد تا با صرفهجویی در مصرف انرژی و رعایت توصیههای مصرفی، دستگاههای خدماترسان را در تأمین پایدار انرژی یاری کنند.
