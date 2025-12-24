به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، سجاد رضوی معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در هجدهمین کنگره ملی طب اورژانس و چهارمین کنگره بین‌المللی تازه‌های تروما، با تأکید بر نقش کلیدی اورژانس در مدیریت بحران‌ها و حوادث، اظهار کرد: کشور ما به دلیل مواجهه مستمر با حوادث طبیعی و تحمیلی، نیازمند تقویت ساختارهای اورژانس و تصمیم‌گیری‌های مبتنی بر واقعیت‌های میدانی است.



وی با قدردانی از دانشگاه علوم پزشکی ایران، استادان، برگزارکنندگان کنگره و جامعه علمی حاضر در این رویداد، گفت: انتظار ما این است که در پایان این کنگره، جمع‌بندی مباحث و راهکارهای عملی از سوی استادان، پرستاران و فعالان حوزه اورژانس به وزارت بهداشت ارائه شود تا بتوان از آن‌ها در برنامه‌ریزی‌های آینده نظام سلامت استفاده کرد.



معاون درمان وزارت بهداشت با تأکید بر لزوم اثربخشی همایش‌ها و کنگره‌های علمی افزود: نباید فاصله‌ای میان تصمیمات وزارت بهداشت و خروجی‌های علمی این‌گونه رویدادها وجود داشته باشد. این جلسات زمانی ارزشمند خواهند بود که به تصمیم‌سازی و اصلاح سیاست‌ها منجر شوند.



رضوی با اشاره به عملکرد کادر اورژانس کشور در جریان جنگ ۱۲ روزه اخیر، خاطرنشان کرد: بخش عمده بار درمانی این حادثه تحمیلی بر دوش نیروهای اورژانس، چه در سطح بیمارستانی و چه پیش‌بیمارستانی، قرار داشت و لازم می‌دانم به‌عنوان مسئول درمان کشور، از تلاش‌های شبانه‌روزی آن‌ها قدردانی کنم؛ عملکردی که مورد تأیید همه مقامات کشور نیز قرار گرفت.



وی با بیان اینکه جامعه ایرانی در طول تاریخ با بحران‌ها رشد کرده است، گفت: تجربه نشان داده که کشور ما در شرایط بحران و حوادث بزرگ، کارآمدتر از شرایط عادی عمل می‌کند. در بحران‌ها، مرزهای رشته‌ای و تخصصی کمرنگ می‌شود و همه نیروها با هدف نجات جان بیماران وارد میدان می‌شوند.



معاون درمان وزارت بهداشت در ادامه با انتقاد از نظام پرداخت در حوزه سلامت تصریح کرد: نظام پرداخت فعلی، به‌ویژه نظام کارانه، موجب ایجاد فاصله میان رشته‌های مختلف پزشکی، پرستاری و پیش‌بیمارستانی شده و در برخی موارد به نابرابری‌های غیرقابل‌قبول منجر شده است. این وضعیت در شرایط عادی موجب تضعیف همدلی تیم درمان می‌شود، در حالی که در بحران‌ها شاهد از بین رفتن این فاصله‌ها هستیم.



رضوی با اشاره به تجربه جنگ ۱۲ روزه گفت: با وجود مطالبات معوق چندماهه، هیچ‌یک از نیروهای درمانی در آن ایام دغدغه پرداخت و مزایا را مطرح نکردند و صرفاً با انگیزه خدمت‌رسانی به مردم فعالیت داشتند؛ روحیه‌ای که شایسته تقدیر است و باید در شرایط عادی نیز حفظ شود.



وی با تأکید بر ضرورت بازنگری جدی در نظام پرداخت، افزود: اجرای طرح‌هایی مانند پزشک خانواده با نظام پرداخت فعلی امکان‌پذیر نیست و تداوم این وضعیت، تصمیم‌گیری‌های کلان حوزه سلامت را با مشکل مواجه کرده است.



معاون درمان وزارت بهداشت همچنین با ابراز نگرانی از کاهش استقبال از برخی رشته‌های تخصصی حیاتی از جمله اورژانس، بیهوشی، داخلی و عفونی گفت: در حالی که صندلی‌های دستیاری این رشته‌ها خالی می‌ماند، تقاضا برای برخی خدمات غیرضروری به‌شدت افزایش یافته است. اگر این روند مدیریت نشود، در آینده با کمبود جدی متخصص در حوزه‌های اساسی مواجه خواهیم شد و نسل‌های بعدی ما را نخواهند بخشید.



رضوی ریشه بسیاری از این مشکلات را در بی‌عدالتی نظام پرداخت دانست و تصریح کرد: مهاجرت نیروی انسانی حوزه سلامت، به‌ویژه پرستاران و پزشکان، نتیجه محدود شدن بستر رشد و نبود عدالت در پرداخت‌هاست. تجربه نشان می‌دهد حتی افرادی که مهاجرت کرده‌اند، رضایت کامل ندارند و همواره حس تعلق به کشور در آن‌ها وجود دارد.



وی با اشاره به لزوم حفظ سرمایه انسانی کشور افزود: باید شرایطی فراهم شود تا فارغ‌التحصیلان حوزه سلامت در کشور بمانند، آموزش‌های تکمیلی ببینند و به مردم خود خدمت کنند.



معاون درمان وزارت بهداشت در بخش دیگری از سخنان خود، آموزش عمومی مردم در حوزه اورژانس را یک ضرورت ملی دانست و گفت: اورژانس از خیابان، جاده، محل کار و تجمعات عمومی آغاز می‌شود. آموزش کمک‌های اولیه و رفتار صحیح در صحنه حادثه می‌تواند جان بسیاری از هموطنان را نجات دهد.



وی از برنامه‌ریزی وزارت بهداشت برای توسعه آموزش همگانی با مشارکت دستگاه‌های دولتی، غیردولتی، دانشگاه‌ها و انجمن‌ها خبر داد و افزود: مجلس، دولت و سازمان برنامه و بودجه آمادگی خود را برای سرمایه‌گذاری در این حوزه اعلام کرده‌اند و این کنگره می‌تواند نقش مهمی در پیشبرد این هدف ایفا کند.



رضوی در پایان تأکید کرد: نظرات، تحلیل‌ها و حتی پیشنهادهای کوتاه فعالان حوزه درمان برای ما ارزشمند است و قطعاً در تصمیم‌گیری‌های آینده مورد استفاده قرار خواهد گرفت.