آغاز ساخت مدرسه ۱۲ کلاسه خیرساز در خرمدشت

به گزارش خبرگزاری مهر، کلنگ ساخت یک مدرسه ۱۲ کلاسه خیرساز با مشارکت یکی از واحدهای تولیدی منطقه، در شهر خرمدشت به زمین زده شد.

این مدرسه که «ادبستان شهید غفوری» نام دارد، با همت یکی از واحدهای تولیدی منطقه و با هدف توسعه فضاهای آموزشی احداث می‌شود.

بر اساس اعلام مسئولان، این پروژه آموزشی در زمینی به مساحت دو هزار متر مربع و در سه طبقه ساخته خواهد شد و پس از بهره‌برداری، زمینه ارتقای سطح آموزشی و تأمین فضای استاندارد برای دانش‌آموزان خرمدشت را فراهم می‌کند.

احداث این مدرسه خیرساز، گامی مؤثر در مسیر تقویت زیرساخت‌های آموزشی و پاسخ به نیازهای تحصیلی دانش‌آموزان شهرستان ارزیابی می‌شود.