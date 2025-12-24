دشمنان را در جنگ ۱۲ روزه بیچاره کردیم؛ آینده ایران روشن است

به گزارش خبرنگار مهر، عباس گودرزی در جلسه علنی امروز (چهارشنبه، ۳ دی ماه) مجلس شورای اسلامی، طی تذکری شفاهی، اظهار کرد: نباید در شرایط فعلی تصویری سیاه از کشور ارائه شود، چرا که نظام جمهوری اسلامی ایران پر از ظرفیت و فرصت است.
وی با اشاره به تهدیدات دشمنان، گفت: نباید فراموش کنیم که لحظهای که دشمنان، ورودی شهرهای موشکی را هدف قرار دادند، فرماندهان رده اول ما شهید و دانشمندان ترور شدند. آنها بهصورت برقآسا و غافلگیرانه حمله کردند و همه مات و مبهوت شدند و حتی پیغام دادند که جمهوری اسلامی ایران تا چند روز آینده از نقشه منطقه حذف خواهد شد.
گودرزی افزود: درست همان زمان بود که مقام معظم رهبری با اقتدار در برابر دیدگان ملت حاضر شدند و فرمودند «ما دشمن را بیچاره خواهیم کرد» و حقیقتاً دشمنان بیچاره شدند.
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: آینده کشور بسیار روشن و پرفروغ است و به فضل خداوند از این پیچها عبور خواهیم کرد، همانطور که در گذشته نیز شرایطی سختتر از این را پشت سر گذاشتیم.
