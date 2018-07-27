به گزارش خبرگزاری مهر، عباس گودرزی در سخنانی اظهار داشت: شرایطی که کشور ایران در آن به سر می برد یک شرایط کاملا حساس، متفاوت و متمایز از گذشته است.

وی افزود: در ایام گذشته نظام سلطه در راس آن آمریکا، به طرق مختلف با تمسک به هر آنچه که در اختیار داشت علیه ایران دشمنی کرد و از قبل انقلاب با این ملت دشمنی داشته است.

نباید گذشته پر افتخارمان را فراموش کنیم

نماینده مردم بروجرد و اشترینان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، چون منافع آنها زیر پا گذاشته شد و دست دشمنان از تسلط بر مقدرات این کشور کوتاه شد احساس کردن ملت ایران مانع دست یافتن آنها بر ذخایر این کشور و منافع این ملت است، لذا دشمنی های خود را مضاعف کردند و هر آنچه به جلو آمدیم دشمنی ها روز به روز افزایش پیدا کرد.

گودرزی ادامه داد: در دوران دفاع مقدس از تمام ظرفیت هایشان استفاده کردند که بر ملت ایران ضربه بزنند، هشت سال دفاع مقدس را بر این ملت تحمیل کردند و به انواع کودتاها دست زدند.

وی با اشاره به واقعه طبس و به کارگیری کارکشته ترین نیروهای دشمن با بهترین امکانات که سرانجام با شکست مواجه شدند، ادامه داد: دشمنان از وعده الهی غافل هستند و نمی دانند وقتی پروردگار به مومنین قول می دهد نسبت به بندگانش بی تفاوت نیست.

نماینده مردم بروجرد و اشترینان در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: نکته بسیار مهم این است که نباید گذشته را فراموش کنیم، دشمن به دنبال این است که حافظه تاریخی ملت ایران را دچار فراموشی کند و دستگاه محاسبات ذهن ملت را دچار اختلال کند.

گودرزی گفت: نباید گذشته پر افتخارمان را فراموش کنیم، ملت ایران ملتی انقلابی، مومن، متدین و مسلمان است، مکتب این ملت مکتب امیرالمومنین(ع) است، روزی دشمنان با جنگ سخت و نظامی آمدند، یک روز با جنگ نرم برای ایجاد تردید در دل و ذهن ملت ها وارد شدند، اگر روزی با قدرت رسانه و ستون پنجم آمدند، امروز با تمام امکانات آمده اند، امروز جنگی که علیه ملت ایران راه انداخته اند جنگ اقتصادی و جنگ تمام عیار است، به تعبیر خودشان فلج کننده.

نقشه های دشمنان نقش برآب خواهد شد

وی تاکید کرد: در حال حاضر آمریکا در وزارت خزانه داری خود اتاقی را برای تحریم های ایران تعریف کرده است و در این اتاق با به کار گیری نیروهای صاحب نظر ایده پرداز و با طراحی تحریم و به زانو در آوردن و تسلیم شدن ملت ایران و اینکه اثبات کنند این ادعای دروغین را که جمهوری اسلامی توان پاسخگویی به مشکلات ملت را ندارد اقدام کرده و می خواهند بگویند انقلاب اسلامی نا کارآمد است، می خواهند ادعا کنند که جمهوری اسلامی نمی تواند دنیای ملت ایران را تامین کند در حالی که انقلاب اسلامی می تواند نسخه سعادت مردم در دنیا را بپیچاند، در چهل سال گذشته تجربه کرده ایم باید آسیب شناسی کنیم، دو راه بیشتر وجود ندارد یا تسلیم شویم یا مقاومت کنیم و راه سومی ندارد.

نماینده مردم بروجرد و اشترینان در مجلس شورای اسلامی افزود: دشمنان غافل از این هستند که سپاه مقتدر، نیروهای نظامی، دستگاه های حکومتی و در راس آنها رهبر حکیم، شجاع و دشمن شناس انقلاب تمام توطئه های آنها را نقش بر آب خواهند کرد.

گودرزی بیان داشت: در این شرایط حساس برخی افراد با امضا کردن نامه به آمریکا بدون هیچ پیش شرطی کوتاه می آیند، افرادی خود فروخته، مرفه و بی دردی که با انقلاب و الفبای آن بیگانه هستند، عناصر خائنی که بر پیکره نظام نفوذ کرده اند تا انقلابی که حاصل رنج امام و خون شهداست را از ملت ایران بگیرند، امروز هم در بدنه کشور وجود دارند با هر تیپ و قیافه ای که باشند ممکن است تیپ و شعارشان را تغییر دهند و قیافه عوض کنند.

وی ادامه داد: چرا برخی افراد کم عقل به آمریکا که به نابودی ایران راضی است اعتماد می کنند؟ ترامپ به ظاهر لبخند می زند از پشت به ملت ایران خنجر می زند، اینها با پنجه فولادی به شکل مخمل دست می دهند. دشمنان در دوران پهلوی به ملت ایران هم رحم نکردند، در دوران مصدق نسخه دولت را پیچاندند و همیشه دنبال نوکر بودند.

نماینده مردم بروجرد و اشترینان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به برجام افزود: جلوی چشم همه برجام را پاره کردند، همه چیز را زیر پا گذاشتند امروز با اروپا تقسیم کار کردند که آمریکا با تحریم های جدید فشار می آورد و اروپا با باز کردن دریچه های جدید به آمریکا کمک می کند.

عده ای به مصالح و منابع ملت خیانت می کنند

گودرزی با بیان اینکه در قانون طبیعت، کشتن ضعیف امری است طبیعی، اول باید ملت ایران را ضعیف کنند تا بر مقدرات آنها مسلط شوند، ادامه داد: می گویند طرفدار ملت ایران هستند و مشکلی با این ملت ندارند اما باید انرژی هسته ای را کنار بگذارند.

وی تاکید کرد: امروز اگر دشمن یکی بر ملت ایران زده در مقابل ده تا خورده است، مقام معظم رهبری فرمودند دوران بزن و در رو تمام شده است، متاسفانه یک عده ای در درون کشور این را نمی دانند، ایران در خارج از کشور مشکل ندارد، یکی از فرزندان این ملت سردار قاسم سلیمانی است که نظام اراده کرده تا برای رو کم کنی ترامپ و امثال او اقدام کند.

نماینده مردم بروجرد و اشترینان در مجلس شورای اسلامی گفت: ایران افرادی مانند سردار قاسم سلیمانی در کشور زیاد دارد، مشکل داخلی داریم و وظیفه داریم مقاومت کنیم چون اگر کوتاه بیاییم آنها از گرده ملت ایران بالا رفته و بر مقدرات این ملت مسلط خواهند شد و به تمام ظرفیت های این کشور دست می یابند.

گودرزی افزود: در همسایگی ایران داعش توانست در کشور عراق در محیطی دانشگاهی هزار و ۵۰۰ استاد و دانشجو را سر ببرد، اگر تسلیم شویم همانند سوریه خواهیم شد، کشورهایی که معلوم نیست قرن ها بعد روی آرامش ببینند.

وی تصریح کرد: ملت ایران همه اینها را می دانند، اما چرا یک عده انسان دنیا طلب که گاهی لباس اصولگرا می پوشند و گاهی دیگر لباس اصلاح طلبان بر تن می کنند به مصالح و منابع این ملت خیانت می کنند.

نماینده مردم بروجرد و اشترینان در مجلس شورای اسلامی یاد آور شد: ملت ایران انقلاب کردند که یک عده انسان از گرده انقلاب بالا رفته پست و مقام بگیرند و مردم را فراموش کنند؟ برای استقلال، آزادی و عدالت انقلاب کردیم، برای اجتناب از اشرافی گری، یک مسئولی که هزاران میلیارد سرمایه دارد و یا آن آقازاده هایی که بیرون از کشور زندگی می کنند خیلی بیخود می کنند که در جمهوری اسلامی ایران مسئولیت می گیرند.