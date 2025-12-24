به گزارش خبرنگار مهر، طبق این گزارش، شاخص کیفیت هوا بر پایه اندازهگیری ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون در ایستگاههای شرکت ملی حفاری اهواز (۱۰۵)، نیوساید اهواز (۱۱۷)، استانداری خوزستان در اهواز (۱۱۴)، ادارهکل حفاظت محیط زیست خوزستان در اهواز (۱۲۹)، پادادشهر اهواز (۱۲۲)، ایستگاه کارون (۱۳۷)، سوسنگرد (۱۳۰)، هویزه (۱۱۴)، امیدیه (۱۱۲)، خرمشهر (۱۰۸) و بهبهان (۱۲۰) میکروگرم بر مترمکعب ثبت شده است.
بر این اساس، کیفیت هوا در شهرهای اهواز، سوسنگرد، هویزه، امیدیه، خرمشهر و بهبهان در شرایط «ناسالم برای گروههای حساس» ارزیابی شده است؛ وضعیتی که میتواند برای بیماران قلبی و تنفسی، سالمندان، کودکان و زنان باردار خطرآفرین باشد.
در همین حال، مطابق شاخص ذرات ۲.۵ میکرون، هوای شهرهای اندیمشک، دزفول، شوش، شوشتر، مسجدسلیمان، ملاثانی، هفتکل، رامهرمز، باغملک و آبادان در وضعیت «قابل قبول» گزارش شده است.
همچنین هوای شهرهای اندیکا، لالی و دزپارت در شرایط «پاک» قرار داشته و فاقد آلایندگی مؤثر بوده است.
کارشناسان محیط زیست توصیه میکنند در شرایط نارنجی، گروههای حساس از فعالیتهای طولانیمدت و سنگین در فضای باز خودداری کرده و شهروندان نسبت به تردد غیرضروری و استفاده از وسایل نقلیه شخصی احتیاط لازم را بهعمل آورند.
