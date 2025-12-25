هوای اصفهان آلوده است؛ کاشان در وضعیت قرمز

به گزارش خبرنگار مهر، هوای کلانشهر اصفهان بر اساس دادههای ۱۷ ایستگاه سنجش فعال منتهی به هشت صبح پنجشنبه چهارم دی ماه با میانگین ۱۳۷ AQI در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروههای حساس ثبت شد.
بر اساس دادههای سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیطزیست (منطقه اصفهان) شاخص هوای این کلانشهر در ساعت انتشار این گزارش در ایستگاه خیابان احمدآباد ۱۵۸، سپاهانشهر، میدان انقلاب و بزرگراه خرازی ۱۵۲، دانشگاه صنعتی ۱۵۳ و کردآباد ۱۹۸ AQI وضعیت قرمز و ناسالم برای عموم افراد جامعه را نشان میدهد.
شاخص هوای اصفهان همچنین در ایستگاه خیابان ۲۵ آبان با عدد ۱۲۷، پارک زمزم ۱۱۷، پروین اعتصامی ۱۴۱، خیابان رودکی ۱۰۵، رهنان ۱۴۲، زینبیه ۱۰۷، خیابان فرشادی ۱۲۶، فیض ۱۳۴، کاوه ۱۲۳ و میرزا طاهر و هزار جریب ۱۱۹ AQI در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروههای حساس است.
امروز هوای کاشان با شاخص ۱۶۳ AQI در وضعیت قرمز و ناسالم برای عموم افراد جامعه و خمینیشهر ناسالم برای گروههای حساس است.
شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروههای حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.
این شاخص به طور معمول برای پنج آلاینده هوا شامل مونوکسیدکربن (CO) ، اُزن (O۳)، دی اکسید نیتروژن (NO۲)، دی اکسید گوگرد (SO۲) و ذرات معلق زیر ۲.۵ میکرون (PM۲.۵) اندازه گیری و به طور روزانه در ایستگاههای پایش هوا، ثبت میشود.
شاخص کیفی هوا ( Air Quality Index ) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، اوزون و ذرات معلق ( ذرات کوچکتر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچکتر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل میکند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش میدهد.
