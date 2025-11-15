۱۴ شهر خوزستان در وضعیت قرمز آلودگی هوا؛ ۴ شهر دیگر در شرایط نارنجی

به گزارش خبرنگار مهر، داده‌های سامانه پایش کیفی هوای کشور نشان می‌دهد شاخص آلودگی هوا بر اساس اندازه‌گیری ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون در بسیاری از ایستگاه‌های خوزستان از حد مجاز فراتر رفته است.

شاخص اندازه‌گیری در ایستگاه شرکت ملی حفاری اهواز ۱۵۷، نیوساید ۱۶۲، استانداری خوزستان و دانشگاه جندی شاپور اهواز ۱۶۰، اداره‌کل حفاظت محیط زیست استان ۱۶۲، پادادشهر ۱۶۵، پست برق شماره ۳ اهواز ۱۵۸، ایستگاه کارون ۱۶۳، اندیمشک ۱۵۹، دزفول ۱۵۸، دانشگاه علوم پزشکی دزفول ۱۵۴، شوشتر ۱۶۰، ملاثانی ۱۵۱، سوسنگرد ۱۸۶، هویزه ۱۷۸، دانشگاه علوم پزشکی آبادان ۱۵۶، ایستگاه آبادان ۱۵۱، خرمشهر ۱۵۶، ماهشهر ۱۵۹، آغاجاری ۱۵۶، ایستگاه بهبهان ۱۶۲، ایستگاه شماره ۲ بهبهان ۱۶۰ و ایستگاه باغملک ۱۵۵ میکروگرم بر مترمکعب گزارش شده است.

بر اساس این داده‌ها، اهواز، آبادان، ماهشهر، دزفول، شوشتر، سوسنگرد، هویزه، ملاثانی، اندیمشک، آغاجاری، خرمشهر، بهبهان و باغملک از جمله شهرهایی هستند که در وضعیت «قرمز و ناسالم برای همه گروه‌ها» قرار دارند.

همچنین هوای دزپارت، هفتکل، لالی و اندیکا در وضعیت «نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس» اعلام شده است.