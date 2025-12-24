محمد فریدونی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در حال حاضر بیش از هفت مگاوات نیروگاه خورشیدی جدید در سطح شهرستان در دست اجراست.
وی ابراز کرد: با برنامهریزیهای انجامشده، این پروژهها تا پیش از پایان سال جاری وارد مدار تولید شوند و نقش مؤثری در تأمین برق پایدار و پاک منطقه ایفا کنند.
مسئول واحد نیروگاههای خورشیدی برق کاشان تصریح کرد: تا پایان سهماهه پاییز سال ۱۴۰۴، علاوه بر این پروژهها، بیش از یک مگاوات نیروگاه خورشیدی انشعابی مقیاس کوچک نیز در حال اجراست که نشاندهنده استقبال مناسب از توسعه انرژیهای تجدیدپذیر در سطح شهرستان است.
وی خاطرنشان کرد: مجموع ظرفیت نیروگاههای خورشیدی کاشان حدود یک چهارم کل ظرفیت نیروگاههای خورشیدی استان را شامل میشود و این موضوع، کاشان را همچنان بهعنوان یکی از مناطق اصلی و پیشرو در نصب و راهاندازی نیروگاههای خورشیدی در سطح کشور معرفی میکند.
نظر شما