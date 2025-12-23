به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی سه شنبه شب در نشست کارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری این شهرستان، ضمن تبریک یکم دی ماه روز خورموج و گرامی داشت یاد و خاطره شهدا بویژه شهدا چهارم دی ماه که منجر به شهادت ۱۸ نفر از فرزندان این شهرستان شد و همچنین تبریک آغاز ماه رجب بر ضرورت تقویت همدلی، انسجام و وفاق در سطح شهرستان تأکید کرد و اظهار کرد: امروز جامعه بیش از هر زمان دیگری به اتحاد و هم‌افزایی نیاز دارد و این مهم باید در همه برنامه‌ها و تصمیم‌گیری‌ها متجلی شود.

وی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور افزود: یکی از مهم‌ترین جلساتی که تا پایان سال می‌تواند اثرگذاری جدی در ساماندهی وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم داشته باشد، جلسات کارگروه اشتغال است و انتظار داریم حضور مدیران در این جلسات صرفاً تشریفاتی و فیزیکی نباشد، بلکه با نگاهی مسئولانه، کارشناسی و تصمیم‌ساز همراه باشد.

فرماندار دشتی با تأکید بر لزوم استفاده بهینه از زمان جلسات، خاطرنشان کرد: مصوبات این کارگروه لازم‌الاجراست و با توجه به محدودیت زمانی تا پایان دی‌ماه، هیچ‌گونه تعلل و تأخیر در اجرا پذیرفتنی نیست. جلسات کارگروه اشتغال به‌صورت هفتگی برگزار خواهد شد و گزارش عملکرد دستگاه‌ها به‌صورت منظم و آماری ارائه می‌شود.

مقاتلی با اشاره به رویکرد دولت در تدوین و اجرای سند آمایش سرزمین گفت: نگاه مبتنی بر سند آمایش می‌تواند به تصمیم‌گیری‌های هدفمند و اثربخش در حوزه اشتغال و سرمایه‌گذاری کمک کند و این موضوع در دستورالعمل‌های جدید و ابلاغیه‌های اخیر، از جمله تبصره ۱۵ قانون بودجه، مورد تأکید قرار گرفته است.

وی توسعه مشاغل خرد و خانگی بخصوص در حوزه بانوان و فارغ التحصیلان دانشگاهی، اقتصاد دریا محور، و سرمایه‌گذاری در نیروگاه‌های خورشیدی را از اولویت‌های مهم شهرستان برشمرد و افزود: این طرح‌ها علاوه بر کمک به رفع ناترازی انرژی، نقش مؤثری در بهبود معیشت خانوارها به‌ویژه جامعه هدف کمیته امداد و بهزیستی دارند و می‌توانند درآمدی پایدار برای خانواده‌ها ایجاد کنند.

فرماندار دشتی همچنین بر الزام ثبت دقیق آمار اشتغال و تسهیلات در سامانه رصد تأکید کرد و گفت: ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها و بانک‌ها بر اساس داده‌های این سامانه انجام می‌شود و هرگونه کوتاهی در ثبت اطلاعات، مستقیماً متوجه عملکرد دستگاه مربوطه خواهد بود.

وی با اشاره به نقش کلیدی بانک‌ها در تحقق اهداف اشتغال و سرمایه‌گذاری تصریح کرد: پرداخت تسهیلات باید با تأیید کارگروه و فرمانداری انجام شود و این موضوع مورد تأکید استاندار و معاون اقتصادی استانداری نیز قرار دارد.

فرماندار دشتی ابراز امیدواری کرد: با همکاری همه دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها اعتبارات اختصاص یافته به شهرستان در حوزه اشتغال به صورت کامل جذب و شاهد بهبود وضعیت اشتغال در شهرستان باشیم.