مدیرکل کمیته امداد بوشهر: ۴۴۴ طرح نیروگاه خورشیدی در استان اجرا شد

بوشهر- مدیر کل کمیته امداد استان بوشهر گفت: با اجرای ۴۴۴ طرح نیروگاه خورشیدی انفرادی، موفق به ایجاد زیرساخت‌های پایدار برای خانواده‌های محروم شده‌ایم.

به گزارش خبرنگار مهر، فرید محبی صبح چهارشنبه در همایش ملی سرمایه‌گذاری در انرژی‌های خورشیدی اظهار کرد: در راستای تحقق اهداف توسعه پایدار و منطبق با اسناد بالادستی جمهوری اسلامی ایران، کمیته امداد با تمرکز بر توانمندسازی اقشار آسیب‌پذیر، تلاش می‌کند تا از ظرفیت‌های موجود در مناطق کمتر برخوردار بهره‌برداری کرده و در راستای ایجاد اشتغال و کارآفرینی، نیروگاه‌های خورشیدی انفرادی و تجمیعی را راه‌اندازی کند.

وی در ادامه افزود: در سال‌های گذشته، کمیته امداد با اجرای ۴۴۴ طرح نیروگاه خورشیدی انفرادی، موفق به ایجاد زیرساخت‌های پایدار برای خانواده‌های محروم شده است.

مدیر کل کمیته امداد استان بوشهر خاطر نشان کرد: علاوه بر این، برنامه‌ریزی برای نصب و راه‌اندازی ۳ مگاوات نیروگاه خورشیدی تجمیعی در سال جاری در دستور کار قرار دارد.

وی با اشاره به اهمیت همکاری‌های بین‌سازمانی در پیشبرد این پروژه‌ها، افزود: با همکاری ادارات کل استان نظیر منابع طبیعی، امور اراضی، محیط زیست و شرکت توزیع برق، و تحت نظارت مجموعه اقتصادی استانداری، پروژه‌های نیروگاه خورشیدی تجمیعی با موفقیت به اجرا درخواهند آمد.

محبی اظهار داشت: این اقدامات در راستای کاهش مشکلات ناترازی برق و فراهم آوردن فرصت‌های شغلی پایدار برای اقشار آسیب‌پذیر در استان بوشهر صورت می‌گیرد.

