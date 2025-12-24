مدیرکل کمیته امداد بوشهر: ۴۴۴ طرح نیروگاه خورشیدی در استان اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرید محبی صبح چهارشنبه در همایش ملی سرمایهگذاری در انرژیهای خورشیدی اظهار کرد: در راستای تحقق اهداف توسعه پایدار و منطبق با اسناد بالادستی جمهوری اسلامی ایران، کمیته امداد با تمرکز بر توانمندسازی اقشار آسیبپذیر، تلاش میکند تا از ظرفیتهای موجود در مناطق کمتر برخوردار بهرهبرداری کرده و در راستای ایجاد اشتغال و کارآفرینی، نیروگاههای خورشیدی انفرادی و تجمیعی را راهاندازی کند.
وی در ادامه افزود: در سالهای گذشته، کمیته امداد با اجرای ۴۴۴ طرح نیروگاه خورشیدی انفرادی، موفق به ایجاد زیرساختهای پایدار برای خانوادههای محروم شده است.
مدیر کل کمیته امداد استان بوشهر خاطر نشان کرد: علاوه بر این، برنامهریزی برای نصب و راهاندازی ۳ مگاوات نیروگاه خورشیدی تجمیعی در سال جاری در دستور کار قرار دارد.
وی با اشاره به اهمیت همکاریهای بینسازمانی در پیشبرد این پروژهها، افزود: با همکاری ادارات کل استان نظیر منابع طبیعی، امور اراضی، محیط زیست و شرکت توزیع برق، و تحت نظارت مجموعه اقتصادی استانداری، پروژههای نیروگاه خورشیدی تجمیعی با موفقیت به اجرا درخواهند آمد.
محبی اظهار داشت: این اقدامات در راستای کاهش مشکلات ناترازی برق و فراهم آوردن فرصتهای شغلی پایدار برای اقشار آسیبپذیر در استان بوشهر صورت میگیرد.
