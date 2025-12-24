به گزارش خبرگزاری مهر، ساعدپناه با اشاره به برنامه‌های نیروگاه‌های خورشیدی پشت‌بامی افزود: سهم استان هرمزگان شش هزار واحد نیروگاه خورشیدی پشت‌بامی است که تاکنون حدود دو هزار و ۵۵۰ واحد پنج و ده کیلوواتی نصب شده و تا پایان سال جاری سه هزار واحد دیگر با همکاری کمیته امداد، بهزیستی و بسیج سازندگی اجرا خواهد شد. مابقی نیز با ورود سرمایه‌گذاران تکمیل می‌شود.

وی ادامه داد: در بخش توزیع، هم‌اکنون ۱۷ مگاوات برق خورشیدی تولید می‌شود و در حوزه برق منطقه‌ای نیز نیروگاه‌های ۱۰ مگاواتی در قشم و ۱۳ مگاواتی در حاجی‌آباد فعال هستند که در مجموع ظرفیت تولید برق خورشیدی استان به حدود ۴۰ مگاوات رسیده است.

مدیرعامل شرکت توزیع برق هرمزگان همچنین از ورود بیش از ۸۶ سرمایه‌گذار به این حوزه خبر داد و گفت: مجوزهای لازم برای احداث نیروگاه‌ها صادر شده و امیدواریم تا پیش از تابستان سال آینده تعدادی از این نیروگاه‌ها وارد مدار شوند و به رفع ناترازی برق کمک کنند.

ساعدپناه در پایان به پروژه‌های دولتی احداث نیروگاه اشاره کرد و گفت: شرکت شادبا نیز در استان برنامه دارد که نیروگاه‌های خورشیدی مگاواتی احداث کند. تاکنون دو نیروگاه سه مگاواتی در بستک و یک نیروگاه نیم مگاواتی در حاجی‌آباد به پیمانکاران واگذار شده و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال این پروژه‌ها به بهره‌برداری برسند.