تقویت توان موشکی، حق غیرقابل مذاکره ایران است

اشکان ممبینی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: امنیت ملی، ستون اصلی استقلال هر کشور است. هیچ دولت مستقلی نمیتواند بدون توان دفاعی کافی در برابر تهدیدات خارجی و فشارهای سیاسی دوام بیاورد. ایران بهعنوان کشوری با موقعیت ژئوپلیتیک حساس در غرب آسیا، حق دارد توان دفاعی و موشکی خود را توسعه دهد و هیچ قدرت خارجی نمیتواند برای این حق مشروع تعیین تکلیف کند.
وی ادامه داد: منشور سازمان ملل متحد به صراحت حق دفاع مشروع را برای همه کشورها به رسمیت شناخته است. هیچ توافق یا معاهده بینالمللی، کشوری را از توسعه توان دفاعی و موشکی بازنمیدارد. ایران نیز بهعنوان عضو پیمانهای بینالمللی، همواره بر استفاده صلحآمیز از فناوریها تأکید کرده است، اما حق دارد در حوزه دفاعی بازدارندگی لازم را ایجاد کند.
کارشناس کارشناس بینالملل تصریح کرد: ایران در منطقهای پرتنش و مملو از پایگاههای نظامی خارجی قرار دارد. تجربه تاریخی نشان داده است که فقدان توان دفاعی کافی، استقلال و امنیت کشورها را به خطر میاندازد. توان موشکی ایران نه برای تجاوز، بلکه برای بازدارندگی و تضمین امنیت ملی طراحی شده است.
وی با اشاره به استانداردهای دوگانه غرب، گفت: کشورهای غربی تقویت توان دفاعی ایران را تهدید میدانند، در حالی که خودشان میلیاردها دلار صرف تولید و فروش سلاحهای پیشرفته میکنند. رژیم صهیونیستی با حمایت غرب به انواع سلاحهای کشتار جمعی و موشکهای پیشرفته مجهز است و بارها از آنها علیه مردم بیدفاع فلسطین استفاده کرده است. این تناقض آشکار نشان میدهد که مخالفت غرب با توان دفاعی ایران نه از منظر حقوقی، بلکه صرفاً سیاسی و مبتنی بر منافع خودشان است.
کارشناس بینالملل خاطرنشان کرد: تقویت بنیه دفاعی، توسعه سیستم موشکی و افزایش توانمندیهای نظامی، حق مسلم ایران است. این حق نه قابل معامله است و نه قابل محدودسازی توسط قدرتهای خارجی. ایران بهعنوان یک کشور مستقل، موظف است امنیت شهروندان خود را تضمین کند و هیچ کشوری نمیتواند برای این حق مشروع تعیین تکلیف کند.
نظر شما