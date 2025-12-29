تحلیلگر لبنانی: قدرت نظامی و موشکی ایران ارتقا پیدا کرده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، محمد هزیمه تحلیلگر لبنانی تاکید کرد که تحولات اخیر به صورت آشکاری نشان داد که جمهوری اسلامی ایران به یک قدرت راهبردی تأثیرگذار در منطقه و جهان تبدیل شده است. نبردهای اخیر که با هدف تسلیم کردن ایران یا تضعیف این کشور به راه افتاده بود شکست خوردند.

وی اضافه کرد: رژیم صهیونیستی امروزه یک رژیم ضعیف به شمار می‌رود که برای حفظ موجودیت خود و امنیتش در برابر قدرت روزافزون ایران دست و پا می‌زند. جمهوری اسلامی ایران قدرت موشکی و نظامی خود را بازسازی کرده است. صنایع نظامی و موشک‌های بالستیک این کشور ارتقا پیدا کرده به ویژه موشک‌هایی که می‌تواند در پناهگاه‌های زیرزمینی نفوذ پیدا کند.

هزیمه تصریح کرد: ایران می‌تواند موشک‌های خود را از مواضع مختلف شلیک کند و این مسأله رژیم صهیونیستی را در معرض خطر قرار می‌دهد. جایگاه بین المللی و راهبرد دفاعی ایران تقویت شده و جنگ اخیر علیه این کشور نیز میزان قدرت ژئوپلیتیک این کشور و تأثیر گذاری آن بر امنیت منطقه را نشان داد. هر گونه درگیری آتی با ایران برای طرف‌های متجاوز هزینه بردار خواهد بود.