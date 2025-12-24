به گزارش خبرگزاری مهر، آئین معنوی جشن تکلیف ۴۴۵ دانش‌آموز دختر پایه سوم ابتدایی مدارس حوزه آبنما تا برنطین شهرستان رودان، با حضور گسترده خانواده‌ها و مربیان در مسجد ولیعصر (عج) روستای خیرآباد برگزار شد.

در این مراسم که در فضایی پرشور و معنوی برپا گردید، نونهالان ۹ ساله رودانی رسیدن به سن تکلیف و آغاز مسیر بندگی را جشن گرفته و با وظایف شرعی خود آشنا شدند.

اجرای برنامه‌های متنوع فرهنگی شامل نمایش عروسی با محتوای آموزش احکام، هم‌خوانی سرودهای دانش‌آموزی و برگزاری مسابقات دینی از بخش‌های اصلی این مراسم بود که با هدف تقویت باورهای مذهبی و ایجاد خاطره‌ای ماندگار در ذهن دانش‌آموزان اجرا شد. این اجتماع بزرگ معنوی علاوه بر آشنایی دانش‌آموزان با فرایض دینی، فرصتی ارزشمند برای انس هرچه بیشتر نونهالان با آموزه‌های اسلامی و پیوند عمیق‌تر خانه و مدرسه در مسیر تربیت دینی نسل جدید فراهم آورد.