آغاز بهار بندگی ۴۴۵ دانش‌آموز دختر در شهرستان رودان

رودان- آیین جشن تکلیف دانش‌آموزان دختر پایه سوم ابتدایی مدارس حوزه «آبنما تا برنطین» به میزبانی مسجد ولیعصر (عج) روستای خیرآباد شهرستان رودان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، آئین معنوی جشن تکلیف ۴۴۵ دانش‌آموز دختر پایه سوم ابتدایی مدارس حوزه آبنما تا برنطین شهرستان رودان، با حضور گسترده خانواده‌ها و مربیان در مسجد ولیعصر (عج) روستای خیرآباد برگزار شد.

در این مراسم که در فضایی پرشور و معنوی برپا گردید، نونهالان ۹ ساله رودانی رسیدن به سن تکلیف و آغاز مسیر بندگی را جشن گرفته و با وظایف شرعی خود آشنا شدند.

اجرای برنامه‌های متنوع فرهنگی شامل نمایش عروسی با محتوای آموزش احکام، هم‌خوانی سرودهای دانش‌آموزی و برگزاری مسابقات دینی از بخش‌های اصلی این مراسم بود که با هدف تقویت باورهای مذهبی و ایجاد خاطره‌ای ماندگار در ذهن دانش‌آموزان اجرا شد. این اجتماع بزرگ معنوی علاوه بر آشنایی دانش‌آموزان با فرایض دینی، فرصتی ارزشمند برای انس هرچه بیشتر نونهالان با آموزه‌های اسلامی و پیوند عمیق‌تر خانه و مدرسه در مسیر تربیت دینی نسل جدید فراهم آورد.

