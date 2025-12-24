به گزارش خبرنگار مهر، جعفر قائم پناه ظهر چهارشنبه در جلسه مشترک مجمع نمایندگان مازندران و استاندار استان اظهار کرد: سفرهای استانی دولت با رویکرد حل مسائل اساسی مردم و تمرکز بر طرحهای کلان، زودبازده و دارای اثرگذاری مستقیم بر معیشت جامعه برنامهریزی میشود.
وی افزود: جمعبندی دقیق و کارشناسی مطالبات استانها، نقش مهمی در تصمیمگیریهای دولت و تحقق مصوبات سفرهای استانی دارد و مازندران با توجه به ظرفیتها و نیازهای خود، نیازمند نگاه ویژه در این سفر است.
در ادامه این نشست، مهدی یونسی، استاندار مازندران، گزارشی از روند آمادهسازی، احصا و اولویتبندی پروژهها و درخواستهای استان ارائه کرد.
وی بر لزوم پیگیری تصویب پروژههای اثربخش در جریان سفر آتی رئیس جمهور به مازندران تأکید کرد.
همچنین غلامرضا شریعتی، رئیس مجمع نمایندگان مازندران، با اشاره به اهمیت همگرایی و انسجام مسئولان استانی در پیگیری مسائل کلان، گفت: وحدت و هماهنگی میان نمایندگان و مدیران اجرایی، تضمینکننده اجرای مصوبات سفر رئیس جمهور به استان است.
وی افزود: در نشستهای کارشناسی و مشورتی جداگانهای با حضور استاندار و مسئولان ارشد استان، نیازهای اولویتدار مازندران با رایزنی و تفاهم نمایندگان و دستگاههای اجرایی در قالب یک بسته سیاستی جمعبندی شده است.
این نشست با هدف ایجاد هماهنگی بیشتر میان نهادهای ملی و استانی و بهرهبرداری حداکثری از سفر هیأت دولت به مازندران برگزار شد.
