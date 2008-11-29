رضایتمندی مردم تعیین کننده ارزشمندی سفرهای استانی است

به گزارش خبرنگار مهر، استاندار مازندران ظهر شنبه در اولین جلسه پیگیری مصوبات دور دوم سفر در استانداری افزود: ۲۳۸ مصوبه با اعتباری بالغ بر ۴۹۰ میلیارد تومان رهآورد دور دوم سفر هیئت دولت به مازندران است.
کریمی در خصوص نحوه تعیین مصوبات دور دوم سفر گفت: قبل از سفر با تشکیل کارگروههای تخصصی و با نظر دستگاههای اجرایی، فرمانداران و هماهنگی با نمایندگان مجلس، نیازمندیهای استان در قالب یک بسته پیشنهادی به هیئت دولت ارائه شد.
وی در این راستا افزود: چند روز قبل از سفر با مراجعه به تهران طی دو روز کاری با حضور معاونین وزرا و رئیس دستگاههای اجرایی تقاضای استان ارزیابی و نهایی و برای برخی از پروژههای به توافق نرسیده مقرر شده بود که در کارگروههای تخصصی با حضور رییس جمهور و هیات دولت بررسی و مشکلات مرتفع شود.
وی با بیان این مطلب که مصوبات سفر با چنین پیشینه و کار کارشناسی تعیین شده است در خصوص اقدامات انجام شده بعد از سفر گفت: بعد از سفر هیئت دولت با مراجعه مجدد به تهران این مصوبات را جمعبندی و نهایی شده که هماکنون این مصوبات در حال ابلاغ شدن از وزارتخانهها به استان است.
استاندار با تاکید بر پاسخگویی مدیران دستگاههای اجرایی به مردم و رسانهها در پیگیری مصوبات سفر گفت: اعتبارات تسهیلاتی مصوبات دولت از سال آینده ظرف سه سال به مازندران تزریق خواهد شد.
کریمی مصوبات این دوره را نسبت به دوره قبل پربارتر اعلام و اظهار داشت: مصوبات بینظیر بود و امیدواریم با اجرایی شدن آن تحول بسیار ارزشمندی در استان بوجود آید.
عیسی هاشمی، معاون امور عمرانی استاندار در این جلسه با تاکید بر اجرایی کردن پروژههای دور اول سفر گفت: در دور اول سفر ۱۹۶ مصوبه با ۴۱ توافقنامه تعیین شد که حدود ۴۲ درصد آن افتتاح، ۵۳ درصد در حال اجرا و ۵ درصد دیگر اجرایی نشده است.
وی افزود: برخی از مصوباتی که قابلیت اجرایی ندارد، دستگاه مربوطه باید تلاش کند تا از لیست مصوبات خارج شود.
هاشمی انجام دور دوم سفر هیئت دولت قبل از بستن بودجه سال ۱۳۸۸ را از ویژگیهای مهم آن ذکر کرد و اظهار داشت: تفاوت مصوبات سفر مازندران با سایر استانهای این ست که به جای تعیین پروژه، نیازهای استان حول شش محور بسته پیشنهادی و با نگاه مازندران در قالب یک کلان شهر مشخص شد.
وی افزود: با یک اقدام منسجم، برنامهای تدارک دیده شد تا شهرستانها بتوانند از این مزیت جدید بهرهمند شوند.
رئیس ستاد پیگیری مصوبات سفر با بیان این نکته که دغدغه رییس محترم جمهور رسیدگی جدی به مشکلات مردم است، اذعان داشت: کل مصوبات دور دوم سفر ۲۳۸ مصوبه همراه با ۱۳ توافقنامه و با اعتباری بالغ بر ۴۹۰ میلیارد تومان است که تاکنون از ۲۵ وزارتخانه که به نام آنها مصوبه تعیین شده بود، ۱۸ وزارتخانه با ۱۵۰ مصوبه ابلاغ رسمی به استان صادر کردند.
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