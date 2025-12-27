  1. استانها
۶ دی ۱۴۰۴، ۱۲:۱۲

پورخیاط: ویزیت هفتگی بیماران فیبروز کیستیک در بجنورد انجام می‌شود

بجنورد- رئیس اداره سازمان‌های مردم‌نهاد و خیرین سلامت دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی از اختصاص یک روز مشخص در هفته برای ویزیت تخصصی بیماران فیبروز کیستیک در بیمارستان امام رضا(ع) خبر داد.

مجید پورخیاط در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای ارتقای خدمات درمانی به بیماران مبتلا به فیبروز کیستیک، برنامه‌ریزی لازم برای اختصاص یک روز مشخص در هفته جهت ویزیت تخصصی این بیماران در کلینیک ویژه بیمارستان امام رضا(ع) بجنورد انجام شده است.

وی با اشاره به اینکه این اقدام با حمایت رئیس دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی و همراهی معاونت درمان دانشگاه و رئیس بیمارستان امام رضا(ع) صورت گرفته است، افزود: اجرای این برنامه گامی مؤثر در ساماندهی، استمرار و بهبود خدمات درمانی بیماران فیبروز کیستیک در سطح استان محسوب می‌شود.

رئیس اداره سازمان‌های مردم‌نهاد و خیرین سلامت دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی ادامه داد: در نشست برنامه‌ریزی این طرح، مدیرعامل انجمن هم‌نفس حمایت از بیماران فیبروز کیستیک استان و جمعی از مسئولان دانشگاه علوم پزشکی حضور داشتند و بر ضرورت تقویت همکاری‌های بین‌بخشی و حمایت مستمر از بیماران خاص تأکید شد.

پورخیاط تصریح کرد: اختصاص زمان منظم برای ویزیت بیماران فیبروز کیستیک، ضمن تسهیل دسترسی آنان به خدمات تخصصی، نقش مهمی در ارتقای کیفیت درمان، کاهش مراجعات پراکنده و کاهش دغدغه خانواده‌های این بیماران خواهد داشت.

