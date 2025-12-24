به گزارش خبرنگار مهر، حسن همتیفر ظهر چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به چالشهای زیستمحیطی این کلانشهر اظهار کرد: یکی از معضلات جدی مشهد، مازوتسوزی نیروگاه توس است. در همین راستا جلساتی با متولیان امر برگزار شده و مقرر شده از مازوت کمگوگرد در این نیروگاه استفاده شود.
دادستان عمومی و انقلاب مشهد با بیان اینکه نیروگاه توس تنها نیروگاه مازوتسوز شرق کشور است، افزود: برق مورد نیاز استان الزاماً وابسته به فعالیت این نیروگاه نیست، اما به دلیل توزیع سراسری برق، تصمیمگیریها فراتر از محدوده استانی انجام میشود. طبق مصوبات، نیروگاه توس میتواند ۵۰ درصد برق خود را با گاز و ۵۰ درصد را با مازوت تولید کند.
وی بیان کرد: حدود ۹ درصد آلودگی هوا مربوط به نیروگاههاست و بر همین اساس، نیروگاه توس در اولویت نظارت محیط زیست قرار گرفته و وزارت نیرو نیز موظف به نظارت مستمر بر روند فعالیت آن شده است.
امنیت، خط قرمز دستگاه قضائی است
همتیفر با اشاره به تحولات اخیر مشهد گفت: هدف اصلی دستگاه قضائی، حکمفرمایی امنیت است؛ نعمتی که شاید کمتر به آن توجه شود، اما در جنگ ۱۲ روزه، اهمیت آن بهروشنی نمایان شد.
دادستان عمومی و انقلاب مشهد افزود: دشمن به دنبال ایجاد اغتشاش در کشور است و مشهد میتواند یکی از اولویتهای آنان باشد؛ از اینرو هرگونه اقدام سازمانیافته علیه نظم عمومی با واکنش قانونی مواجه خواهد شد.
جزئیات پرونده فوت وکیل دادگستری در مشهد
وی با تشریح پرونده فوت یکی از وکلای دادگستری در تاریخ ۱۴ آذر ۱۴۰۴ گفت: مرحوم در دفتر کار خود دچار سکته قلبی شد و بررسیها، بازبینی تصاویر و گزارش پزشکی قانونی هیچگونه شائبه جنایی یا درگیری را تأیید نکرد.
همتی فر افزود: با وجود ثبت مرگ عادی و عدم طرح شکایت از سوی خانواده، برای اطمینان خاطر، دستور کالبدگشایی صادر شد. سیاست دستگاه قضائی در این پرونده، مدارا و حفظ کرامت انسانی بود تا مراسم تشییع و ختم بدون حاشیه برگزار شود.
دادستان عمومی و انقلاب مشهد ادامه داد: با وجود بروز رفتارهای هنجارشکنانه در مراسم تشییع و سپس مراسم هفتم در سبزوار، رویکرد دستگاه قضائی همچنان مدارا بود. اما در مراسم تعزیه در مشهد، این مراسم به فراخوان و تجمع سازمانیافته تبدیل شد.
وی تصریح کرد: در حاشیه مراسم و خارج از فضای اصلی، نظم عمومی مختل شد، شعارهای تند سر داده شد و حتی ارتباط با شبکههای خارجی برقرار گردید. در هیچ جای دنیا، اقدام علیه اصل نظام و حاکمیت بدون واکنش باقی نمیماند.
همتی فر گفت: در نهایت ۵۰ نفر در حواشی این مراسم بازداشت شدند که ۱۹ نفر آزاد شدهاند و سایر افراد در حال طی مراحل تکمیل تحقیقات هستند. با لیدرها و ساماندهندگان اصلی، طبق قانون برخورد قاطع صورت خواهد گرفت.
کاهش اطاله دادرسی با راهاندازی مجتمعهای جامع قضائی
دادستان عمومی و انقلاب مشهد با اشاره به اصل ۱۵۶ قانون اساسی اظهار کرد: یکی از مهمترین وظایف دادسرا، رسیدگی دقیق، سریع و قاطع به شکایات مردم است. در همین راستا، طرح ایجاد مجتمعهای جامع خدمات قضائی در مشهد اجرا شده است.
وی افزود: هماکنون ۵ مجتمع کیفری در پنج نقطه شهر مشهد فعال هستند که کلیه خدمات قضائی از دادسرا تا اجرای احکام را بهصورت متمرکز ارائه میدهند. این اقدام، زمان انتقال پروندهها را از ۳۰ روز به کمتر از یک ساعت کاهش داده است.
همتیفر در تشریح عملکرد ۹ ماهه دادسرای مشهد گفت: در این مدت، ۱۹۳ هزار و ۹۴۲ پرونده وارد دادسرا شده و ۱۹۹ هزار و ۷۲۶ پرونده رسیدگی و مختومه شده که نشاندهنده عملکرد مثبت ۵ هزار و ۷۸۴ پروندهای است.
دادستان عمومی و انقلاب مشهد افزود: با تخصصی شدن دادسراها، پروندههای مهم، ملی و کثیرالشاکی در شعب ویژه بررسی میشوند که نتایج بسیار مثبتی در کاهش اطاله دادرسی داشته است.
تعلیق ۳۹ کارمند دولت و برخورد با وکلا و دفاتر اسناد رسمی
وی در حوزه مبارزه با فساد گفت: اولویت دستگاه قضائی، پیشگیری از فساد است، اما در صورت وقوع جرم، برخورد قاطع انجام میشود. در این مدت ۳۹ کارمند دولت در سطوح مختلف تعلیق شدند.
همتی فر افزود: همچنین با ۳ دفتر اسناد رسمی، ۵ عضو شرکتهای تعاونی و ۴ وکیل دادگستری برخورد قانونی صورت گرفته است.
دادستان عمومی و انقلاب مشهد درباره پروندههای قصور پزشکی گفت: امسال ۱,۰۵۲ پرونده در این حوزه تشکیل شده که از ۶۲۴ پرونده رسیدگیشده، ۱۲۰ پرونده منجر به صدور کیفرخواست شده است.
وی با اشاره به تسریع رسیدگیها افزود: پروندههایی که پیشتر چند سال زمان میبرد، اکنون در کمتر از ۶ تا ۸ ماه به مرحله صدور کیفرخواست میرسند؛ از جمله پروندههایی با ۲۴۳ و ۴۵۰ شاکی.
همتی فر همچنین از دستگیری سارقان در یک پرونده سرقت مقرون به آزار در کمتر از ۲۴ ساعت خبر داد و گفت: اموال مسروقه سریعاً به مالباختگان بازگردانده شد.
آزادی ۷۴۲ زندانی و عفو بیش از ۳۵۰۰ نفر
دادستان عمومی و انقلاب مشهد گفت: با اجرای طرح «پایش زندانیان»، ۱۶ هزار و ۳۰۴ پرونده بازبینی و ۷۴۲ زندانی آزاد شدند که خراسان رضوی در این زمینه رتبه دوم کشور را کسب کرده است.
وی افزود: به مناسبت مبعث پیامبر اکرم (ص)، ۹ هزار و ۴۵۹ پرونده بررسی و ۳ هزار و ۵۳۸ نفر مشمول عفو یا تخفیف مجازات شدند. همچنین تبادل زندانیان اتباع خارجی ادامه دارد و در ماه گذشته بیش از ۲۰۰ نفر تعیین تکلیف شدند.
