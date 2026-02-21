۲ اسفند ۱۴۰۴، ۱۳:۲۶

دستگیری سارق ۱۲۰ میلیارد ریالی طلا و دلار در مشهد

دستگیری سارق ۱۲۰ میلیارد ریالی طلا و دلار در مشهد

مشهد- جانشین فرمانده ارشد انتظامی استان خراسان رضوی از شناسایی و دستگیری سارق ۱۲۰ میلیارد ریالی طلا و دلار در خانه مسکونی مشهد خبرداد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار جواد جهانشیری اظهار کرد: طرح ضربتی تشدید مقابله با سرقت و جمع آوری معتادان متجاهر در دستور کار پلیس مشهد قرار گرفت.

جانشین فرمانده ارشد انتظامی استان خراسان رضوی افزود: در اجرای این عملیات گسترده، عامل دستبرد به خانه‌های مسکونی شناسایی و دستگیر شد.

وی گفت: این متهم تا کنون به سرقت ۱۲۰ میلیارد ریال طلا و دلار از خانه‌ای مسکونی در حوزه کلانتری مصلی مشهد اعتراف کرد و تحقیقات از او ادامه دارد.

جهانشیری بیان کرد: کارآگاهان پلیس آگاهی مشهد نیز در اجرای این عملیات ضربتی ۳۰ قلم اموال قیمتی مسروقه در یک انبار ضایعاتی کشف کردند و تلاش برای شناسایی و دستگیری سارقان متهم این پرونده ادامه دارد.

جانشین فرمانده ارشد انتظامی استان خراسان رضوی افزود: تیم‌های فرماندهی انتظامی ثامن مشهد نیز در این عملیات با دستگیری دو متهم ۲۳ فقره سرقت از سوئیت آپارتمان‌های هسته مرکزی شهر مشهد کشف کردند.

وی گفت: در مرحله نهایی این عملیات گسترده تیم‌های پلیس مبارزه با مواد مخدر کلانشهر مشهد ۶۴۳ معتاد متجاهر در حاشیه شهر مشهد طی ۷۲ ساعت جمع آوری کردند.

کد خبر 6755460

