دستگیری سارق ۱۲۰ میلیارد ریالی طلا و دلار در مشهد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار جواد جهانشیری اظهار کرد: طرح ضربتی تشدید مقابله با سرقت و جمع آوری معتادان متجاهر در دستور کار پلیس مشهد قرار گرفت.
جانشین فرمانده ارشد انتظامی استان خراسان رضوی افزود: در اجرای این عملیات گسترده، عامل دستبرد به خانههای مسکونی شناسایی و دستگیر شد.
وی گفت: این متهم تا کنون به سرقت ۱۲۰ میلیارد ریال طلا و دلار از خانهای مسکونی در حوزه کلانتری مصلی مشهد اعتراف کرد و تحقیقات از او ادامه دارد.
جهانشیری بیان کرد: کارآگاهان پلیس آگاهی مشهد نیز در اجرای این عملیات ضربتی ۳۰ قلم اموال قیمتی مسروقه در یک انبار ضایعاتی کشف کردند و تلاش برای شناسایی و دستگیری سارقان متهم این پرونده ادامه دارد.
جانشین فرمانده ارشد انتظامی استان خراسان رضوی افزود: تیمهای فرماندهی انتظامی ثامن مشهد نیز در این عملیات با دستگیری دو متهم ۲۳ فقره سرقت از سوئیت آپارتمانهای هسته مرکزی شهر مشهد کشف کردند.
وی گفت: در مرحله نهایی این عملیات گسترده تیمهای پلیس مبارزه با مواد مخدر کلانشهر مشهد ۶۴۳ معتاد متجاهر در حاشیه شهر مشهد طی ۷۲ ساعت جمع آوری کردند.
