راعی: استفاده از سوخت مازوت در کاشان ممنوع است

مجتبی راعی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی وقوع پایداری هوا و انباشت آلایندهها در جو کاشان، اقدامات گستردهای با هماهنگی شهرداری، محیط زیست، هواشناسی و مدیریت بحران در حال اجرا است.
وی با اشاره به لزوم اجرای فوری تمهیدات لازم ابراز کرد: ما شاهد انباشت آلایندهها به دلیل عدم وزش باد و پایداری جوی هستیم و برای کنترل وضعیت، تدابیر متعددی در دستور کار قرار گرفتهاند.
فرماندار ویژه کاشان تصریح کرد: در راستای کاهش سهم آلایندگی متحرک، تردد خودروهای دودزا در سطح شهر محدود شده و طرحهای کنترلی در نقاط مختلف شهر اجرا میشود. در حوزه صنعت، فعالیت صنایع آلاینده تحت پایش دقیق محیط زیست قرار گرفته و همچنین استفاده از سوخت مازوت در سطح شهرستان بهصورت مطلق ممنوع است.
وی خاطرنشان کرد: علاوه بر این، فعالیت معادن توسط صنایع به میزان قابل توجهی کاسته شده تا بار آلایندگی کاهش یابد.
راعی افزود: کارشناسان محیط زیست بهطور شبانهروزی پارامترهای آلودگی هوا را پایش میکنند تا در صورت لزوم و ایجاد شرایط بحرانی و اضطرار اقدامات پیشگیرانه تشدید شود.
وی تأکید کرد: این اقدامات در چند روز آتی با جدیت پیگیری خواهند شد و لازم به ذکر است در صورتی که شرایط آلودگی هوا استمرار یابد یا تشدید شود، کمیته اضطرار با همکاری مدیریت بحران شهرستان تشکیل و برای تعطیلی مراکز اقدام لازم صورت خواهد گرفت.
