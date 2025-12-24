کسری عملیاتی ۵۹.۹ هزار میلیارد ریالی دولت در بودجه ۱۴۰۵

به گزارش خبرگزاری مهر، جدول شماره ۲ لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، تصویری کمی از ساختار منابع و مصارف دولت ارائه می‌دهد.

بر اساس این جدول، جمع کل درآمدهای دولت معادل ۴۴۰,۱۴۵,۹۴۲,۳۲۶ میلیون ریال و جمع کل هزینه‌ها برابر با ۴۰۱,۷۳۷,۹۷۰,۰۰۰ میلیون ریال ثبت شده است.

بررسی جزئیات این جدول نشان می‌دهد:

- درآمدهای مالیاتی با رقم ۲۹۶,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال، حدود ۶۷ درصد از کل درآمدهای دولت را تشکیل می‌دهد.

- درآمدهای حاصل از مالکیت دولت معادل ۲۳,۸۳۹,۹۳۷,۴۳۹ میلیون ریال است که سهمی نزدیک به ۵.۴ درصد از کل درآمدها دارد.

- فروش کالا و خدمات با ۸۳,۵۳۲,۵۳۰,۰۰۰ میلیون ریال، حدود ۱۹ درصد از کل درآمدها را شامل می‌شود.

- درآمد حاصل از جرایم و خسارات برابر با ۲۷۷,۵۴۳,۰۰۰ میلیون ریال است که سهمی کمتر از ۰.۱ درصد دارد.

- درآمدهای متفرقه با رقم ۹,۹۹۵,۹۱۰,۷۱۲ میلیون ریال، حدود ۲.۳ درصد از کل درآمدها را تشکیل می‌دهد.

- درآمدهای ناشی از کمک‌های اجتماعی در این جدول صفر درج شده است.

در سمت مصارف، توزیع هزینه‌ها به شرح زیر است:

- یارانه‌ها با رقم ۱۷۱,۴۷۷,۶۹۵,۰۰۰ میلیون ریال، بیشترین سهم هزینه‌ای را دارد و حدود ۴۳ درصد از کل هزینه‌ها را شامل می‌شود.

- مزایای اجتماعی بالغ بر ۱۶۰,۴۰۲,۳۹۱,۳۴۴ میلیون ریال است که سهمی نزدیک به ۴۰ درصد از کل هزینه‌ها دارد.

- استفاده از کالاها و خدمات با رقم ۱۰۱,۰۶۹,۲۴۸,۶۹۱ میلیون ریال، حدود ۲۵ درصد از هزینه‌های دولت را به خود اختصاص داده است.

- جبران خدمات کارکنان دولت برابر با ۴۰,۱۹۴,۴۲۸,۶۸۱ میلیون ریال است که سهمی حدود ۱۰ درصد دارد.

- سایر هزینه‌ها معادل ۵۸,۵۷۷,۳۶۶,۳۵۲ میلیون ریال گزارش شده است.

- پرداخت یارانه سود برابر با ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال است.

- کمک‌های بلاعوض پرداختی با رقم ۲,۳۲۱,۳۲۰,۹۶۷ میلیون ریال ثبت شده است.

- مصرف سرمایه‌های ثابت در این جدول صفر درج شده است.

بر اساس تفاوت مجموع درآمدها و هزینه‌ها، تراز عملیاتی دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۵ منفی و معادل: منفی ۵۹,۸۹۲,۰۲۷,۶۶۴ میلیون ریال درج شده است.

طبق جمع‌بندی داده‌ای این جدول:

- بیش از دو سوم درآمد دولتی از محل مالیات‌ها تأمین می‌شود.

- در سمت هزینه‌ها، یارانه‌ها و مزایای اجتماعی در مجموع بیش از ۸۰ درصد مصارف دولت را شامل می‌شوند.

- رقم درج‌شده برای مصرف سرمایه‌های ثابت صفر است.

- تراز عملیاتی منفی نشان‌دهنده اختلاف بین منابع و مصارف ثبت‌شده در این جدول است.