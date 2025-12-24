کسری عملیاتی ۵۹.۹ هزار میلیارد ریالی دولت در بودجه ۱۴۰۵

به گزارش خبرگزاری مهر، جدول شماره ۲ لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، تصویری کمی از ساختار منابع و مصارف دولت ارائه میدهد.
بر اساس این جدول، جمع کل درآمدهای دولت معادل ۴۴۰,۱۴۵,۹۴۲,۳۲۶ میلیون ریال و جمع کل هزینهها برابر با ۴۰۱,۷۳۷,۹۷۰,۰۰۰ میلیون ریال ثبت شده است.
بررسی جزئیات این جدول نشان میدهد:
- درآمدهای مالیاتی با رقم ۲۹۶,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال، حدود ۶۷ درصد از کل درآمدهای دولت را تشکیل میدهد.
- درآمدهای حاصل از مالکیت دولت معادل ۲۳,۸۳۹,۹۳۷,۴۳۹ میلیون ریال است که سهمی نزدیک به ۵.۴ درصد از کل درآمدها دارد.
- فروش کالا و خدمات با ۸۳,۵۳۲,۵۳۰,۰۰۰ میلیون ریال، حدود ۱۹ درصد از کل درآمدها را شامل میشود.
- درآمد حاصل از جرایم و خسارات برابر با ۲۷۷,۵۴۳,۰۰۰ میلیون ریال است که سهمی کمتر از ۰.۱ درصد دارد.
- درآمدهای متفرقه با رقم ۹,۹۹۵,۹۱۰,۷۱۲ میلیون ریال، حدود ۲.۳ درصد از کل درآمدها را تشکیل میدهد.
- درآمدهای ناشی از کمکهای اجتماعی در این جدول صفر درج شده است.
در سمت مصارف، توزیع هزینهها به شرح زیر است:
- یارانهها با رقم ۱۷۱,۴۷۷,۶۹۵,۰۰۰ میلیون ریال، بیشترین سهم هزینهای را دارد و حدود ۴۳ درصد از کل هزینهها را شامل میشود.
- مزایای اجتماعی بالغ بر ۱۶۰,۴۰۲,۳۹۱,۳۴۴ میلیون ریال است که سهمی نزدیک به ۴۰ درصد از کل هزینهها دارد.
- استفاده از کالاها و خدمات با رقم ۱۰۱,۰۶۹,۲۴۸,۶۹۱ میلیون ریال، حدود ۲۵ درصد از هزینههای دولت را به خود اختصاص داده است.
- جبران خدمات کارکنان دولت برابر با ۴۰,۱۹۴,۴۲۸,۶۸۱ میلیون ریال است که سهمی حدود ۱۰ درصد دارد.
- سایر هزینهها معادل ۵۸,۵۷۷,۳۶۶,۳۵۲ میلیون ریال گزارش شده است.
- پرداخت یارانه سود برابر با ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال است.
- کمکهای بلاعوض پرداختی با رقم ۲,۳۲۱,۳۲۰,۹۶۷ میلیون ریال ثبت شده است.
- مصرف سرمایههای ثابت در این جدول صفر درج شده است.
بر اساس تفاوت مجموع درآمدها و هزینهها، تراز عملیاتی دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۵ منفی و معادل: منفی ۵۹,۸۹۲,۰۲۷,۶۶۴ میلیون ریال درج شده است.
طبق جمعبندی دادهای این جدول:
- بیش از دو سوم درآمد دولتی از محل مالیاتها تأمین میشود.
- در سمت هزینهها، یارانهها و مزایای اجتماعی در مجموع بیش از ۸۰ درصد مصارف دولت را شامل میشوند.
- رقم درجشده برای مصرف سرمایههای ثابت صفر است.
- تراز عملیاتی منفی نشاندهنده اختلاف بین منابع و مصارف ثبتشده در این جدول است.
نظر شما