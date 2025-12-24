  1. اقتصاد
کسری عملیاتی ۵۹.۹ هزار میلیارد ریالی دولت در بودجه ۱۴۰۵

با توجه به خروجی ساختار بودجه پیشنهادی ۱۴۰۵ در جدول شماره دو این لایحه، کسری عملیاتی ۵۹.۹ هزار میلیارد ریالی برای دولت ثبت شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، جدول شماره ۲ لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، تصویری کمی از ساختار منابع و مصارف دولت ارائه می‌دهد.

بر اساس این جدول، جمع کل درآمدهای دولت معادل ۴۴۰,۱۴۵,۹۴۲,۳۲۶ میلیون ریال و جمع کل هزینه‌ها برابر با ۴۰۱,۷۳۷,۹۷۰,۰۰۰ میلیون ریال ثبت شده است.

بررسی جزئیات این جدول نشان می‌دهد:

- درآمدهای مالیاتی با رقم ۲۹۶,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال، حدود ۶۷ درصد از کل درآمدهای دولت را تشکیل می‌دهد.

- درآمدهای حاصل از مالکیت دولت معادل ۲۳,۸۳۹,۹۳۷,۴۳۹ میلیون ریال است که سهمی نزدیک به ۵.۴ درصد از کل درآمدها دارد.

- فروش کالا و خدمات با ۸۳,۵۳۲,۵۳۰,۰۰۰ میلیون ریال، حدود ۱۹ درصد از کل درآمدها را شامل می‌شود.

- درآمد حاصل از جرایم و خسارات برابر با ۲۷۷,۵۴۳,۰۰۰ میلیون ریال است که سهمی کمتر از ۰.۱ درصد دارد.

- درآمدهای متفرقه با رقم ۹,۹۹۵,۹۱۰,۷۱۲ میلیون ریال، حدود ۲.۳ درصد از کل درآمدها را تشکیل می‌دهد.

- درآمدهای ناشی از کمک‌های اجتماعی در این جدول صفر درج شده است.

در سمت مصارف، توزیع هزینه‌ها به شرح زیر است:

- یارانه‌ها با رقم ۱۷۱,۴۷۷,۶۹۵,۰۰۰ میلیون ریال، بیشترین سهم هزینه‌ای را دارد و حدود ۴۳ درصد از کل هزینه‌ها را شامل می‌شود.

- مزایای اجتماعی بالغ بر ۱۶۰,۴۰۲,۳۹۱,۳۴۴ میلیون ریال است که سهمی نزدیک به ۴۰ درصد از کل هزینه‌ها دارد.

- استفاده از کالاها و خدمات با رقم ۱۰۱,۰۶۹,۲۴۸,۶۹۱ میلیون ریال، حدود ۲۵ درصد از هزینه‌های دولت را به خود اختصاص داده است.

- جبران خدمات کارکنان دولت برابر با ۴۰,۱۹۴,۴۲۸,۶۸۱ میلیون ریال است که سهمی حدود ۱۰ درصد دارد.

- سایر هزینه‌ها معادل ۵۸,۵۷۷,۳۶۶,۳۵۲ میلیون ریال گزارش شده است.

- پرداخت یارانه سود برابر با ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال است.

- کمک‌های بلاعوض پرداختی با رقم ۲,۳۲۱,۳۲۰,۹۶۷ میلیون ریال ثبت شده است.

- مصرف سرمایه‌های ثابت در این جدول صفر درج شده است.

بر اساس تفاوت مجموع درآمدها و هزینه‌ها، تراز عملیاتی دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۵ منفی و معادل: منفی ۵۹,۸۹۲,۰۲۷,۶۶۴ میلیون ریال درج شده است.

طبق جمع‌بندی داده‌ای این جدول:

- بیش از دو سوم درآمد دولتی از محل مالیات‌ها تأمین می‌شود.

- در سمت هزینه‌ها، یارانه‌ها و مزایای اجتماعی در مجموع بیش از ۸۰ درصد مصارف دولت را شامل می‌شوند.

- رقم درج‌شده برای مصرف سرمایه‌های ثابت صفر است.

- تراز عملیاتی منفی نشان‌دهنده اختلاف بین منابع و مصارف ثبت‌شده در این جدول است.

