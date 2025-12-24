۱۶۱ قاچاقچی و سرشبکه توزیع مواد مخدر در لرستان دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدرضا هاشمی فر امروز چهارشنبه در گفتوگو با رسانهها، اظهار داشت: مجموعه پرتوان انتظامی استان در یک ماه گذشته عملیاتهای پیدرپی و هماهنگ را باهدف مقابله با باندهای قاچاق و خردهفروشان مواد مخدر به اجرا در آوردند که نتایج آن سرفصلی بر قدرت بازدارندگی فراجا در منطقه است.
وی با اشاره به کشفیات صورتگرفته، گفت در سایه هوشیاری شبانهروزی مأموران یگانهای عملیاتی ما موفق شدند مجموعاً هزار و ۴۰۰ کیلوگرم انواع مواد مخدر را از این عوامل پلید کشف کنند.
فرمانده انتظامی لرستان با تأکید بر رویکرد سختگیرانه در برخورد با عاملان اصلی، افزود: در این ضربات سهمگین ۱۶۱ نفر از قاچاقچیان اصلی و سر شبکههای توزیع و همچنین در جبهه مبارزه با خردهفروشان که قربانیان بیشتری را به ورطه تباهی میکشاندند، ۳۶۷ خردهفروش مواد مخدر در سطح محلات را دستگیر و به مراجع قضائی معرفی شدند.
سردار هاشمی فر با اشاره به لزوم توجه به ابعاد اجتماعی معضل اعتیاد بر اجرای قاطع طرحهای جمعآوری معتادان متجاهر تأکید کرد و گفت: در راستای اقدامات بیش از ۳۰۰ نفر از افراد معتاد متجاهر از سطح شهرها جمعآوری و با هماهنگی دستگاههای ذیربط جهت بازپروری و بازگشت به زندگی سالم به کمپهای ترک اعتیاد تحویل داده شدند.
وی عنوان کرد: یگانهای عملیاتی ما با استفاده از تمام توان اطلاعاتی و عملیاتی با اشراف کامل بر منطقه طرحهای مبارزه با سوداگران مرگ را با همان شدت و قوت در ماههای آتی نیز ادامه خواهند داد تا استان لرستان هرگز به جولانگاه تباهی تبدیل نشود.
