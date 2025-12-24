هدایتی: ظرفیت های مرز آستارا فراتر از پذیرش فعلی کامیون ها است

به گزارش خبرنگار مهر، جواد هدایتی بعد از ظهر چهارشنبه در حاشیه نشست با نماینده دولت جمهوری داغستان در ایران و معاون سرکنسولگری جمهوری روسیه در رشت در گفتگو با رسانهها در آستارا اظهار کرد: مرز آستارا به دلیل موقعیت جغرافیایی ویژه و نزدیکی به حوزه قفقاز و کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا، یکی از هابهای فعال و رو به توسعه لجستیکی کشور محسوب میشود.
وی افزود: با توجه به تفاهمنامههای عوارض ترجیحی میان ایران و کشورهای عضو اوراسیا، حجم تجارت بهویژه در حوزه محصولات کشاورزی و باغی ایران در ماههای پایانی هر سال میلادی افزایش چشمگیری دارد و در دی و ژانویه به اوج میرسد.
مدیرکل دفتر ترانزیت و حملونقل بینالمللی سازمان راهداری و حملونقل جادهای با اشاره به اقدامات سازمان راهداری در سالهای اخیر برای مدیریت این تقاضا افزود: راهاندازی بارانداز ریلی و احداث پل دوم مرزی در منطقه باغچهسرای آستارا از جمله پروژههای مهمی بوده که ظرفیت جدیدی برای تردد کامیونها ایجاد کرده است و پل دوم در دیماه ۱۴۰۲ به بهرهبرداری رسید و در تفاهمنامه اولیه روزانه هزار تردد برای آن پیشبینی شده بود.
وی تصریح کرد: با وجود توسعه زیرساختها، میزان پذیرش کامیونها از سوی جمهوری آذربایجان هنوز متناسب با ظرفیت ایجاد شده افزایش نیافته و به طور میانگین حدود ۲۰۰ دستگاه در روز پذیرش میشود. این موضوع همواره در دستور کار مذاکرات دوجانبه و چندجانبه ایران با آذربایجان و روسیه قرار دارد.
هدایتی ادامه داد: برای مدیریت توقف کامیونها در شرایط اوج تقاضا، توسعه پسکرانه پایانه مرزی در دستور کار قرار گرفت و دو و نیم هکتار به این محدوده اضافه شد. همچنین سامانه مکانیزه نوبتدهی در آستارا راهاندازی شده که امکان مدیریت ترافیک کامیونهای ترانزیتی از سراسر کشور را فراهم میکند.
وی افزود: این سامانه کمک کرده تا در ایام پرتردد، زندگی عادی مردم آستارا دچار اختلال نشود. در صورت اتصال کامل سامانه نوبتدهی به درب ورودی گمرک، شفافیت و عدالت در جریان ورود کامیونها به محوطه گمرکی به طور کامل محقق خواهد شد.
مدیرکل دفتر ترانزیت و حملونقل بینالمللی سازمان راهداری در پایان خاطرنشان کرد: امیدواریم پس از تکمیل مقدمات فنی و برقراری ارتباط وبسرویسی میان گمرک ایران و سازمان راهداری، این اتصال برقرار شود تا بتوانیم از ظرفیت هر دو پل مرزی آستارا به شکل کامل بهرهبرداری کنیم.
