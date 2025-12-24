به گزارش خبرگزاری مهر، احمد جمال‌الدینی فرماندار شهرستان جاسک در جلسه ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران شهرستان جاسک، اظهار کرد: بارندگی‌های اخیر خسارات جدی به زیرساخت‌های شهرستان وارد کرده و انتظار می‌رود از محل اعتبارات مدیریت بحران، اقدامات ویژه‌ای برای بازسازی و بهبود این زیرساخت‌ها انجام شود.

وی با اشاره به بافت قدیمی شهر جاسک افزود: تاکنون مطالعه جامعی در خصوص دفع آب‌های سطحی در سطح شهر انجام نشده و همین موضوع موجب آبگرفتگی معابر و منازل مسکونی با کوچک‌ترین بارندگی می‌شود که نیازمند توجه و اقدام فوری است.

فرماندار شهرستان جاسک همچنین با اشاره به طغیان رودخانه‌های فصلی گابریک، سدیچ و جگین گفت: برای جلوگیری از آبگرفتگی منازل روستاهای هم‌جوار این رودخانه‌ها، احداث سیل‌بند و دیوارهای حفاظتی ضروری است.

جمال‌الدینی با تأکید بر ضرورت تقویت امکانات امدادی خاطرنشان کرد: به دلیل پراکندگی جغرافیایی و فاصله زیاد شهرستان با مرکز استان، تجهیزات و نیروی انسانی هلال‌احمر جاسک پاسخگوی مأموریت‌ها در زمان بحران نیست و باید این شهرستان به‌صورت ویژه دیده شود.

وی احداث پایگاه امداد جاده‌ای در شرق شهرستان را از مطالبات مهم عنوان کرد و گفت: نبود پایگاه امداد جاده‌ای در شرق جاسک و فاصله ۱۵۰ کیلومتری با نزدیک‌ترین پایگاه، مشکلات متعددی ایجاد کرده است و در این زمینه با کمک خیرین در حال پیگیری تأمین زمین و ساختمان هستیم.